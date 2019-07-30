ABD sermayesi Fox istismarcı kadınlara işte böyle yol gösteriyor! 6284 Sayılı Kanun böyle işlendi ki...

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yabancı sermaye Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' adlı dizideki bir kesit, 6284 Sayılı Kanun'u istismar eden kadınlara yol gösteriyor.

Söz konusu sahnede; eşi ile olan problemlerinden dolayı ona kini olan kadın arkadaşı ile sinsi bir plan yapıyor. Arkadaşı tarafından yüzüne yumruk atılan kadın önce darp raporu alıyor sonra da karakola giderek eşinin kendisine yumruk attığı iftirasını atıyor. Kadının beyanını esas alan 6284 Sayılı Kanun sebebi ile hiçbir suçu olmayan koca, emniyet güçlerince göz altına alınıyor.

ABD sermayeli Fox'un dizisindeki bu bölüm akıllara durgunluk verirken, 6284 Sayılı Kanun'un erkekleri nasıl güç durumda bıraktığını da gözler önüne seriyor.