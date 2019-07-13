ABD Senatosu'ndan Trump'a küstah 'Türkiye' çağrısı
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a, Rus S-400 hava savunma sistemini aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulama ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarma çağrısında bulundu.13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:05
ABDSenatosu’nda bir grup, Başkan Donald Trump’ı, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı bağlamında, Türkiye’ye yaptırım uygulamaya ve beşinci nesil F-35 savaş uçağı programından çıkarmaya çağırdı.
Senatörlerin Trump’a yazdığı mektupta, “Başkan Trump’ı tam yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Ayrıca, F-35 teslimatının belirsiz bir süre için ertelenmesinin yanı sıra, Savunma Bakanlığı’nı Türkiye’nin F-35 programına katılımına son vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.
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