0553 313 94 23

ABD Senatosu'ndan Trump'a küstah 'Türkiye' çağrısı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a, Rus S-400 hava savunma sistemini aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulama ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarma çağrısında bulundu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:05
ABD Senatosu'ndan Trump'a küstah 'Türkiye' çağrısı

ABDSenatosu’nda bir grup, Başkan Donald Trump’ı, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı bağlamında, Türkiye’ye yaptırım uygulamaya ve beşinci nesil F-35 savaş uçağı programından çıkarmaya çağırdı.

Senatörlerin Trump’a yazdığı mektupta, “Başkan Trump’ı tam yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Ayrıca, F-35 teslimatının belirsiz bir süre için ertelenmesinin yanı sıra, Savunma Bakanlığı’nı Türkiye’nin F-35 programına katılımına son vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:05
  1. abd
  2. senato
  3. trump
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump açıkladı: İstifa etti
    1. Trump açıkladı: İstifa etti
    2. S-400 teslimatının ardından Fitch'ten..
    3. Barış Arduç'a Lübnan'dan ödül
    4. ABD Senatosu'ndan Trump'a küstah..
    5. Ceyhan’da 1 kişi etil alkolden..
    6. Mehmet Şevket Eygi vefat etti
    7. Mehmet Şevket Eygi ne zaman nerede..
    8. Muğla'daki yangını terör örgütü PKK..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
    10. Mehmed Şevket Eygi vefat etti Mehmet..
    11. Mardin'de hafif ticari araç koyun..
    12. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan BM..
    13. Hümahatun Evleri’nde yaşam başladı
    14. Yazlık evin çatısı yandı
    15. Başkan Erdoğan'dan Enes'in çağrısına..
    16. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın..
    17. Kontrolden çıkan kamyonet dereye düştü
    18. Uluslararası Ortahisar Halk Oyunları..
    19. Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi..
    20. Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
    21. Kayalıklara düşen vatandaşı itfaiye..
    22. "S-400 savunma sistemi alımı zorunluluk"
    23. Fildişi Sahili'nde, Batı Afrika..
    24. GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesör"..
    25. Mehmet Şevket Eygi Hakk'a kavuştu!
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu..
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2019
    28. Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 11..
    29. Yemen'de Suudi Arabistan protesto..
    30. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi
    Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da