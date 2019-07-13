ABD Senatosu'ndan Trump'a küstah 'Türkiye' çağrısı ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a, Rus S-400 hava savunma sistemini aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulama ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarma çağrısında bulundu.

ABDSenatosu’nda bir grup, Başkan Donald Trump’ı, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı bağlamında, Türkiye’ye yaptırım uygulamaya ve beşinci nesil F-35 savaş uçağı programından çıkarmaya çağırdı. Senatörlerin Trump’a yazdığı mektupta, “Başkan Trump’ı tam yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Ayrıca, F-35 teslimatının belirsiz bir süre için ertelenmesinin yanı sıra, Savunma Bakanlığı’nı Türkiye’nin F-35 programına katılımına son vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.