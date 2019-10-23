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ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını ikinci kez engelledi. Bölgede tam anlamıyla bir kaos olduğunu belirten Paul, "Oradan defolup gitmenin zamanı geldi" açıklamasında bulundu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:08
ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikası senatoyu karıştırdı. Beyaz Saray'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını daha önce "bölgedeki sorunlara çözüm bulmadığı" gerekçesiyle reddeden Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, karar tasarısını ikinci kez engelledi.

Cumhuriyetçi senatörden demokratlara tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak sunulan ve ABD Temsilciler Meclisinde geçen hafta oy çokluğuyla geçen karar tasarısı ABD Senatosuna geldi. Oylamayı ikinci kez engelleyen Cumhuriyetçi Senatör Paul, yaptığı açıklamada, "Demokratlar, genç kadın ve erkeklerimizi Suriye'deki iç savaşa göndermek istiyorsa bunu detaylı bir şekilde konuşmalıyız. Hadi bugün Senato'da anayasal bir müzakere yapalım" dedi.

"Defolup gitmenin zamanı geldi"

Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Paul'un sözlerine tepki göstererek Amerikan halkı ve Senato üyelerinin savaş ilanı konusunda Paul ile çok farklı bir anlayışa sahip olduğunu belirtti. Schumer'e cevap veren Paul ise "ABD, orada bir Kürt devleti kurmak istiyorsa kesinlikle bu konuyu tartışmak zorundayız. Bölge tam anlamıyla kaos ve oradan defolup gitmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İlk karar tasarısını da engellemişti

Paul, ilk karar tasarısını da "bölgedeki sorunlara çözüm bulmadığı" gerekçesiyle engellemişti. Senato kurallarına göre, her senatör genel kurula karar tasarısı sunabiliyor ancak tasarının oylama faslına geçebilmesi için tüm senatörlerin tasarıyı imzalaması gerekiyor. Bu sebeple tek bir senatör, sunulan tasarıyı engelleyebiliyor.

Söz konusu karar tasarısında, Trump'ın Suriye'den çekilme kararı eleştiriliyor ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapılıyordu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:08
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Suriye
  4. Rand Paul
  5. Beyaz Saray

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