  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist zulmüne Lahey tokadı! 40 ülkeden İsrail’e üç aşamalı yaptırım Laricani’den Trump’a sert salvo! Önce ABD mi yoksa önce İsrail mi Durand hattı kan gölü! Pakistan Afganistan'ı vurdu: 481 ölü, binlerce yaralı 10 milyon fazla kiloluya SMS ile çağrı: Sağlıklı Hayat Merkezleri ücretsiz hizmette Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam? İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Dünya ABD Senatosu, "savaş yetkileri" tasarısını reddetti
Dünya

ABD Senatosu, "savaş yetkileri" tasarısını reddetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD Senatosu, "savaş yetkileri" tasarısını reddetti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarının Kongre onayına bağlanmasını öngören “savaş yetkileri” tasarısını reddetti. Tasarı 47 “evet” oyuna karşılık 53 “hayır” oyuyla kabul edilmedi.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti.

Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosunda oylandı.

Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedildi.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı.

Söz konusu oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama oldu.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Bu hafta içinde Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken; söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongrede kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Gündem

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi
İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi

Dünya

İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak
İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak

Dünya

İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23