ABD başkanı kim olur? | ABD 59. başkanını 3 Kasım'da seçecek. Koronavirüs salgını sebebiyle ABD'de 80 milyon kişi posta yoluyla oy kullanacak. Seçimde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı için mücadele ediyor. Peki, anketlerde kim önde?

ABD seçimleri ne zaman? | ABD seçimleri kim önde?

ABD’de başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri 3 Kasım’da başlayacak. Yapılan anketlere göre Joe Biden, Donald Trump’ın önünde yer alıyor. Ama işin uzmanları bir önceki seçimlerdeki anket sonuçlarının hatalı olduğunu kısacası bu sonuçlara şimdilik güvenilmemesi gerektiğini belirtiyor.

ABD'de resmi seçim sonuçlarının açıklanması biraz zaman alıyor. Çünkü tüm eyaletlerden sonuçların gelmesi uzun bir süreci kapsıyor. tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor. Tüm eyaletler, 8 Aralık'a kadar tüm oyları sayıp, hangi adayın delege oyu kazandığına karar vermek zorunda.

14 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyesi, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermeli. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.

6 Ocak'ta ise hem Temsilciler Meclisi hem de Senato Üyeleri, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda bir araya gelecek.

Tüm bu takvimin normal olarak işlemesi durumunda, ABD'nin yeni başkanı 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.