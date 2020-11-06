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Dünya ABD seçimleri İran'da alay konusu oldu
Dünya

ABD seçimleri İran'da alay konusu oldu

ABD'deki seçimleri yakından takip eden İran'da yayınlanan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:08:00 -

ABD’deki tarihi seçimler tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Karmaşık sistemi nedeniyle bir türlü kesin sonucun gelmediği seçimler, ABD’nin yıllardır yaptırım uygulayarak diz çöktürmeye çalıştığı İran’da da büyük önem taşıyor.

İran’da devlet ve vatandaşlar seçimi yakından takip ederken, söz konusu oylamalar mizah malzemesi olarak da kullanılıyor.

İranlı bir mizahçının sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü, ABD’deki karmaşayı gözler önüne sererken, hızla yayılan video büyük ilgi gördü.

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