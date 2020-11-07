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Dünya ABD seçimleri iptal olur mu? Trump'ın mahkeme sonucu seçimleri etkiler mi?
Dünya

ABD seçimleri iptal olur mu? Trump'ın mahkeme sonucu seçimleri etkiler mi?

ABD seçimleri iptal olur mu? sorusu son dakika merak ediliyor. Milyonlarca Amerikalı 3 Kasım'da ülkenin yeni liderini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim gününden önce kullanılan oy sayısı 100 milyonun üzerindeydi. Seçim günü 50 milyon civarında insan oyunu kullandı. ABD'nin resmi açıklamasına göre Başkan Joe Biden seçildi. Ancak dün Trump oy sayımları hakkında mahkemeye başvurduklarını duyurmuştu. Peki, ABD seçimleri iptal olur mu? Trump'ın mahkeme sonucu seçimleri etkiler mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:11:00 - 2020-11-07 21:17:30
ABD seçimleri iptal olur mu? Trump'ın mahkeme sonucu seçimleri etkiler mi?

4 gündür süren oy sayımlarının sonunda Pensilvanya'dan gelen haberle ABD'nin yeni başkanı belli oldu. Seçimlerin en kritik eyaletlerinden biri 20 delegesi bulunan Pensilvanya'ydı. ABD medyası, Biden'ın Pensilvanya'yı da alarak 284 delegeye ulaştığını bildirdi. Associated Press (AP) haber ajansı da, 284 delegeye ulaşan Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olduğunu duyurdu.

ABD seçimleri iptal olur mu?

Trump'ın ekibi, sayımın halen devam ettiği ve sonuçların çok yakın olduğu Georgia, Pennsylvania ve Nevada ile Biden'ın kazandığı düşünülen Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde sayım sürecine itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı.

Georgia'da oyların yeniden sayılacağı açıklandı.

Trump ve danışmanları, oylama sürecinde usulsüzlük yapıldığını ve seçimlerin kendilerinden çalındığını öne sürüyor. Ancak henüz bu iddialarına ilişkin somut bir bilgi ya da kanıt ortaya koyabilmiş değiller. Üstelik, geçmişe dönük yapılan araştırmalar ABD'de büyük seçim usulsüzlüklerinin çok ender olduğunu ortaya koyuyor.

ABD kanunları çerçevesinde, adaylar sonuçların birbirine çok yakın çıktığı durumlarda eyalet bazında yeniden sayım talebinde bulunabiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddia da bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu. Trump'ın ekibinin seçime itirazının seçim sonuçlarının iptal edilip edilmeyeceğine dair soru işareti oluşturdu.

Trump'tan son dakika seçim sonucu açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım salı günü yapılan seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulması üzerine, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." açıklamasında bulundu.

"Hepimiz Biden'ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar." ifadesini kullanan Trump, seçimin henüz bitmediğini vurguladı.

Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak, "Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar verecektir." ifadelerine yer verdi.

Pazartesiden itibaren seçim kampanya ekibinin, seçimlerin usullere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi için hukuki süreçleri başlatacağına işaret eden Trump, yasal yollarla kullanılmış oyların belirlenmesi noktasında Biden kampanyasının kendilerine karşı çıktığını vurguladı.

Trump açıklamasına, "Biden neyi saklıyor? Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." değerlendirmesini yaptı.

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