ABD seçimleri canlı sonuçlar! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ABD seçimleri başladı. Dünyanın gündeminde yer alan seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD başkanlık seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. ABD Başkanlık Seçim sonuçları ile ilgili son durum merak ediliyor. Son açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin erken oy kullanıldı. Peki ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

ABD başkanlık seçimi 3 Kasım tarihinde yapılacak.

Sonuçlar TSİ 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak.

Amerika Birleşik Devletleri 59. Başkanını seçmek için sandığa gidiyor. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçimlerinde kritik günde oylar veriliyor.

ABD'de yakın dönemin en kritik başkanlık seçimlerinin başlamasına saatler kala canlı sonuçlar araştırılıyor.

Amerikan Başkanı seçimlerinde ilk sonuçlar

ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gidiyor.

İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

Köylerde oy verme işlemi hızla sonuçlanırken sandıklar açıldı. Dixville Notch kasabasında kullanılan beş oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden beş oyda kaldı.