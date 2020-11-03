ABD seçimini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı mı?

ABD başkanlık seçimi için beklenen gün geldi. ABD halkı 59. Başkanını seçmek için sandık başına gitti. ABD'de başkanlık seçimi için oy verme işlemleri doğu saatiyle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla başladı. Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanacak. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden’ı arasında yapılan 2020 ABD başkanlık seçim sonuçları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de merak ediliyor. ABD seçim sonuçları Türkiye-ABD ilişkileri açısından oldukça önemli bir yere sahip. Zira, Suriye’deki gelişmeler, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye ile ABD ilişkileri seçim sonuçlarına göre yeniden şekillenecek.

ABD seçim sonuçları! Trump mı Biden mi seçimi kazandı?

ABD seçim sonuçları belli olmasa da Dixville Notch kasabası sandıktaki ilk sonuçlara göre, 5 seçmenin bulunduğu kasabada oyların tamamı Demokrat adayı Joe Biden'a gitti. Millsfield köyündeki 16 oyu Trump, 5 oyu ise Biden kazandı.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "Ortada zafer olunca ilan ederiz. Oyun oynamaya gerek yok. Ancak ben kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum." İfadesini kullandı. Anket sonuçlarına göre, ABD’nin yeni başkanı Demokrat aday Biden olarak görünüyor. ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor. ABD seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz tüm sonuçlar burada yer alacaktır.