ABD başkanı kim oldu? | ABD 59. başkanını seçmek için 3 Kasım'da oy vermeye başlayacak. Koronavirüs salgını sebebiyle ABD'de 80 milyon kişi posta yoluyla oy kullanacak. ABD başkanlığı için Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden yarışacak. Peki, ABD seçimini kim kazanır?

ABD seçimi kim kazandı?

Seçimler öncesinde yapılan anketlere göre Joe Biden, Donald Trump’ın önünde yer alıyor. ABD'de seçim sonuçlarının açıklanması zaman alıyor. Tüm eyaletlerde seçim sonuçlarının 10 Kasım-1 Aralık tarihlerinde onaylanması bekleniyor. Süreç normal işlerse ABD'nin yeni başkanı 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Türkiye-ABD ilişkileri

Demokratların adayı Joe Biden ABD başkanı seçilirse Türkiye-ABD ilişkilerinde önemli bir kırılma yaşanacağı söyleniyor. Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı muhalefetin desteklenmesi gerektiğini açık açık söylemiş. Biden Türkiye’ye muhalefet eliyle darbe yapılması gerektiğini ifade ederek bir skandala imza atmıştı.