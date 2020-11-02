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Dünya ABD seçimi kim kazandı?
Dünya

ABD seçimi kim kazandı?

ABD başkanı kim oldu? | ABD’de 59. başkanının kim olacağını merak ediyor. Tüm dünya ABD’deki seçimlere odaklandı. Peki, ABD yeni başkanı kim? | ABD başkanı seçildi mi? | ABD başkanı kim oldu? | ABD başkanı kim son durum

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:26:00 -
ABD seçimi kim kazandı?

ABD başkanı kim oldu? | ABD 59. başkanını seçmek için 3 Kasım'da oy vermeye başlayacak. Koronavirüs salgını sebebiyle ABD'de 80 milyon kişi posta yoluyla oy kullanacak. ABD başkanlığı için Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden yarışacak. Peki, ABD seçimini kim kazanır?

ABD seçimi kim kazandı?

Seçimler öncesinde yapılan anketlere göre Joe Biden, Donald Trump’ın önünde yer alıyor. ABD'de seçim sonuçlarının açıklanması zaman alıyor. Tüm eyaletlerde seçim sonuçlarının 10 Kasım-1 Aralık tarihlerinde onaylanması bekleniyor. Süreç normal işlerse ABD'nin yeni başkanı 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Türkiye-ABD ilişkileri

Demokratların adayı Joe Biden ABD başkanı seçilirse Türkiye-ABD ilişkilerinde önemli bir kırılma yaşanacağı söyleniyor. Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı muhalefetin desteklenmesi gerektiğini açık açık söylemiş. Biden Türkiye’ye muhalefet eliyle darbe yapılması gerektiğini ifade ederek bir skandala imza atmıştı.

ABD seçimleri ne zaman? | ABD seçimleri kim önde?
ABD seçimleri ne zaman? | ABD seçimleri kim önde?

Dünya

ABD seçimleri ne zaman? | ABD seçimleri kim önde?

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