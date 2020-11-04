ABD'nin 59. başkanı olmak için Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden yarışıyor. Dünyanın gözü kulağı bu seçimlerde. Peki, ABD'nin yeni başkanı kim oldu?

ABD seçim sonucu | ABD seçimi kim kazandı?

Resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 213'e çıkardı. Biden ise 238 delege almış durumda bulunuyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle ABD’de yaklaşık 100 bin kişi posta yoluyla oy kullandı. Posta yoluyla oyların kullanılması göz önünde bulundurulduğunda resmi sonuçları 10 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor

Demokrat Joe Biden Vermont, Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı. Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı. Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu. Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia eyaletinde Demokrat Joe Biden kazandı. Trump, West Virginia'da 5 delege kazanırken, Biden ise Virginia'da 13 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette Trump, Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakarak oyların çoğunluğunu ve 6 delegeyi kazanmayı garantiledi.

Öte yandan Biden, Massachusetts eyaletindeki oyların çoğunluğunu elde etti ve eyaletteki 11 delegeyi kazandı. Bu sonuçlarla Trump toplam 19, Biden ise toplam 28 delegeye ulaştı.

Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette Trump, Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakarak oyların çoğunluğunu ve 6 delegeyi kazanmayı garantiledi. Öte yandan Biden, Massachusetts eyaletindeki oyların çoğunluğunu elde etti ve eyaletteki 11 delegeyi kazandı. Bu sonuçlarla Trump toplam 19, Biden ise toplam 28 delegeye ulaştı.

Donald Trump, Delaware ve Illinois eyaletlerinde ise Demokrat Joe Biden kazandı. ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Diğer taraftan Delaware ve Illinois eyaletlerinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. Trump, Alabama'da 9 delege kazanırken, Biden ise Delaware'de 3, Illinois'de 20 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinde kazandı. Trump, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı. Bu sonuçla Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da ise 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

Tennessee eyaletinde, Demokrat Joe Biden New Jersey eyaletinde kazandı. Trump, Tennessee'de 11 delege kazanmış oldu.

New Jersey eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazanarak 14 delegeyi hanesine yazdırdı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana'da, Demokrat aday Joe Biden Maryland'da kazandı. Biden ise Maryland eyaletinde oyların çoğunluğunu alarak ipi göğüsledi. Bu sonuçla Trump, Indiana'da 11 delege kazanırken, Biden da Maryland'da hanesine 10 delege yazdırdı.

Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Biden, Connecticut'ta 7, Colorado'da 9, Washington DC'de 3 delege kazanırken, Trump ise Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Trump, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 delege kazandı.

Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Biden, Washington'da 12 delege kazandı. Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

Demokrat aday Joe Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire eyaletlerini kazandı.

En çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi. Böylece Biden hanesine 55 delege yazdırmış oldu.

Ohio'yu Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Minnesota eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Montana eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Florida eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı.

Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı.

Kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

Arizona eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Maine eyaletinde Demokrat aday Joe Biden kazandı.