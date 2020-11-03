ABD başkanı kim oldu son durum | ABD 59. başkanını 3 Kasım Salı günü seçecek. Tüm dünya gözlerini ABD’ye çevirdi. ABD’deki başkanlık seçimi ekonomik ve ülkeler arası politikalar açısından her zaman önem arz etmektedir. Milyonlarca kişi seçimde kazanan tarafın kim olacağını merak ediyor. ABD başkanlık seçimi için Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden yarışıyor. Peki, ABD başkanlık seçimi kim önde?

ABD seçim sonuçları | ABD başkanlık seçimi son durum

ABD 4 yıl görev yapacak yeni başkanını seçiyor. ABD’de koronavirüs salgını sebebiyle 98 milyona yakın seçmen posta yoluyla oy kullanmayı tercih etti. Oyların posta yoluyla kullanılması, eyaletlerdeki kesin rakamların merkeze iletilmesi gibi süreçler sebebiyle ABD başkanının resmi olarak açıklanması biraz zaman alabilir.

ABD anket sonuçları kim önde?

ABD başkanlık seçimlerine yönelik yapılan anketlerin sonuçları da merak ediliyor. Anket sonucuna göre Joe Biden, Donald Trump’ın 7,9 puan önünde bulunuyor.

ABD başkanı resmi sonuçlar ne zaman açıklanır?

ABD başkanlık seçim sonuçlarının açıklanması zaman alabilir. Oyların posta yoluyla kullanılması ve eyalet sonuçlarının doğrulanması uzun sürebiliyor. Tüm eyaletlerde seçim sonuçlarının 10 Kasım-1 Aralık tarihlerinde onaylanması bekleniyor. Süreç normal işlerse ABD'nin yeni başkanı 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Biden'ın Türkiye sözleri

ABD başkan adayı Joe Biden yaptığı bir açıklamada, Türkiye'de muhalefetin desteklenmesi gerektiğini, muhalefet eliyle darbe yapılması gerektiğini ifade etmişti. Biden'ın bu sözleri ülkemizde büyük tepki almıştı. Bu skandal sözlere imza atan Biden'ın seçilmesi durumunda Türkiye-ABD ilişkilerinin alacağı durum merak ediliyor.