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ABD Savunma Bakanı'ndan İran için tehdit gibi sözler

ABD Savunma Bakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı arayarak ülkeye askeri güç gönderme planları üzerine konuştu. Suudi Arabistan'a askeri güç göndermek isteyen ABD, aynı zamanda İran'ın "frenlenmesi" gerektiğini söyleyerek gözdağı verdi.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:24
ABD Savunma Bakanı'ndan İran için tehdit gibi sözler

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'a askeri güç gönderilmesi konusunu görüştü. Esper, "İran'ın bölgedeki istikrarı bozan saldırgan politikalarının frenlenmesi gerektiğini" söyledi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA’ya göre Esper, bin Selman’ı telefonla arayarak, Suudi Arabistan’a ABD askeri gönderilmesi konusundaki mevcut düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"İran'ın frenlenmesi gerek"

Esper, İran’ın bölgedeki istikrarı bozan saldırgan politikalarının frenlenmesi gerektiğine işaret ederek, Suudi Arabistan’ın kendisini savunmasına katkı sağlamak için gereken her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Esper ayrıca Suudi Arabistan’ın, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı almasını övdü.

"Kararlı duruş" vurgusu yaptı

Veliaht Prens bin Selman ise Saudi Aramco’ya ait 2 tesisin uğradığı saldırının tüm dünyayı ilgilendirdiğini belirterek, uluslararası barış ve güvenliği korumak için kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Olay

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait 2 tesiste, 14 Eylül’de silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Yemen’deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, 9 Temmuz’da, Hürmüz Boğazı’nda İran’ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD’ye ait bir insanız hava aracını düşürmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez uluslararası deniz güvenliği koalisyonundan söz etmişti.

Ana karargahı Bahreyn’de kurulan koalisyona ABD’nin yanı sıra İngiltere, Avusturalya, İsrail, Bahreyn ve 18 Eylül’de de Suudi Arabistan katıldığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:24
  1. ABD Savunma Bakanı Mark Esper
  2. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  3. Aramco
  4. savaş

YORUM YAZ

  • UstaUsta11 dk önce
    Ve biz müslümanlarda her sene kafir abd nin eyaleti olmuş mübarek yerlere gidince hac yaptıgımızı zannediyoruz bilinçsiz ve şuursuz bir şekilde önc topyekün savaşacaksın kafirlerin ve münafık arapların elinden kurtaracaksın çünkü omübarek yerlere harcanan paralar abd itrail ve ingilize gidiyor müslümanların tek yapdıgı birbirini öldürmek ALLAHINIZI severseniz şu islam alemine bibakın hiç kafirle savaşan varmı eve biz ALLAHIN kitabını yaşamassak kendimize rehber edinmessek resulünün yolundan gitmessek daha çooook aglarız

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