ABD Savunma Bakanı Mattis'ten kritik açıklama: Gözlem noktaları kurulacak!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.

Mattis, aynı açıklamasında Suudi Arabistan ve Yemen’deki Husiler arasında süren çatışmaların da sona erdirilmesi çağrısında bulundu ve barış görüşmelerinin aralık ayında İsveç’te yapılabileceğini açıkladı.