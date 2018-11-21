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ABD Savunma Bakanı Mattis'ten kritik açıklama: Gözlem noktaları kurulacak!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin kaygılarına yönelik olarak Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını duyurdu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:27
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten kritik açıklama: Gözlem noktaları kurulacak!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin kaygılarına yönelik Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.

Mattis, aynı açıklamasında Suudi Arabistan ve Yemen’deki Husiler arasında süren çatışmaların da sona erdirilmesi çağrısında bulundu ve barış görüşmelerinin aralık ayında İsveç’te yapılabileceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:27
  1. James Mattis

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan47 dk önce
    Bir köpeğini diğer köpeklerinden korumak için yeni uygulama Anlayana
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı58 dk önce
    Hala oyalama taktikleri
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