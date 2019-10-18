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ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye ile ABD arasında imzalanan Güvenli Bölge anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esper, Suriye'nin kuzeyinde inşa edilecek olan güvenli bölgede Amerikan kara gücünün yer almayacağını belirtti.

18 Ekim 2019 Cuma 23:21
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye ve ABD arasında "Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma" konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'nın 120 saatliğine askıya almak üzere anlaşmaya vardığını hatırlatan Esper, SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın 20 mil (30 km) derinliğe çekilmesi ile birlikte Türkiye'nin kalıcı olarak operasyonları durduracağını kabul ettiğini aktardı.

"Hulusi Akar ile görüştük"

Dün ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile Kongre'yi bilgilendirdiklerini anlatan Esper, biraz önce de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü ve Türkiye'nin operasyonu konusunda ABD'nin pozisyonunu yinelediğini ifade etti.

Esper, "Türkiye'nin bu anlaşmaya tam bir şekilde uyması gerektiğini, Türk güvenlik güçlerinin kontrol ettiği bölgelerdeki tüm halkın güven ve huzurunu sağlamasını beklediğimizi ifade ettik. Dini ve etnik azınlıkların korunması halen yönetimin odağında olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 23:21
  1. YPG
  2. PKK
  3. Mike Pence
  4. Mark Esper
  5. Türkiye
  6. ABD
  7. Barış Pınarı Harekatı
  8. Hulusi Akar

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  • Hele bakHele bak1 sa önce
    Dini ve etnim azinligin guvenligi! Hele soytariya bak hele! Bizim etnik azinliklari koruyup huzur ve guven icinde 100 yillarca yasattigimizi tarih soyluyor! Sen kimsin bte soykirimci soytari!

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