0553 313 94 23

ABD Savunma Bakanı Esper Güney Kore’de

Yeni ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kore Yarımadası’ndaki artan gerginliği tartışmak için Güney Kore’nin başkenti Seul’e geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:51
ABD Savunma Bakanı Esper Güney Kore’de

Yeni ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kore Yarımadası’ndaki artan gerginliği tartışmak için Güney Kore’nin başkenti Seul’e geldi.


ABD’nin yeni Savunma Bakanı Mark Esper, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen son füze testlerini ve bölgede yükselen gerilimi tartışmak için Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ve Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile görüşmek üzere Seul’e geldi. Mark Esper, Güney Kore’nin üst düzey liderleriyle Seul ve Tokyo arasındaki ticari gerilimden Güney Kore’de görev yapan ABD birliklerinin maliyetine kadar uzanan bir dizi bölgesel sorunla ilgili tartışmak için bir araya geldi. Güney Kore-Japonya ilişkileri, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya için çalışmaya zorlanan Korelileri de içeren uzun süreli bir ticari tartışma nedeniyle tarihinin en kötü dönemini geçiriyor.



Bölgedeki istihbarat paylaşımı tehdit altında


Savunma bakanı olarak onaylanmasının ardından ilk uluslararası seyahatini gerçekleştiren Esper, Güney Kore’ye Washington’un iki ana müttefiki arasında kızışan ticaret savaşının ortasında dün akşam geldi. ABD Savunma Bakanı, Seul’deki görüşmelerinde bölgesel istihbarat paylaşımını tehdit eden ticaret krizini tartışmaya açarken Güney Kore-ABD ittifakının önemini yineledi ve müttefiklerin Kuzey Kore konusunda koordine olmaya devam edeceğini söyledi.


Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Esper ile yaptığı görüşmenin açılış konuşmasında Japonya’nın Güney Kore’ye yaptığı ihracat kısıtlamalarının “Güney Kore-Japonya ilişkileri ile Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki güvenlik işbirliği üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu” söyledi. Güney Kore, istihbarat paylaşım anlaşması imzalamak da dahil olmak üzere Japonya ile yaşanan ticaret anlaşmazlığındaki tüm seçeneklerin incelendiğini duyurdu.


Askeri Bilgi Anlaşmasının Genel Güvenliği Sözleşmesi (GSOMIA), Kuzey Kore’nin nükleer ve füze tehditlerini gidermede çok önemli olan Washington’la üç yönlü istihbarat toplanmasını kolaylaştırıyor. Anlaşma 24 Ağustos’ta gelecek yıla kadar olarak otomatik olarak yenilenecek.


Esper’in ziyareti ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore’deki ABD askerlerinin masraflarıyla ilgili açıklamasından bir gün sonra gerçekleştirildi. Başkan Trump, Güney Kore’nin topraklarında bulunan 28 bin 500 ABD askerinin masrafları için “çok daha fazla ödeme yapmayı” kabul ettiğini ve görüşmelerin konuyu görüşmek üzere olduğunu söylemişti.


Başkan Trump’ın aksine Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir sözcü, gazetecilere dün verdiği demeçte müzakerelerin henüz başlamadığını söylemişti. Bugün açıklama yapan bir bakanlık yetkilisi ise, Esper ’in Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile yaptığı görüşme sırasında maliyetlerden bahsetmediğini söyledi.


Ayrıca Kore basını, Esper’in Güney Kore’den ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz kuvvetlerine katılmak için asker göndermesini istediğini ve Seul’ün ise Esper’e çeşitli seçenekler düşündüğünü söylediğini konuşuyor.


Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz resmi bir yorum yapılmadı.



“Başkan Trump’ın anlaşmaları aşan şaşırtıcı hayal gücü”


Esper’in seyahati, aynı zamanda Kuzey Kore’nin son haftalarda bir dizi füze testi gerçekleştirmesinin ardından ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleersizleşme görüşmelerinin durduğu bir döneme denk geldi.


Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo “Güvenlik ortamının çok şiddetli olduğu bir zamanda, Kore Yarımadası’nın güvenlik durumunu ve Güney Kore-ABD’deki ittifakını tartışmak çok anlamlı” açıklamasında bulundu. Güney Kore ve ABD’nin Kuzey Kore’yi nükleersizleştirmek için birlikte çalıştıklarını belirten Jeong, Haziran ayında Koreler arası sınırda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yaptığı görüşmeyi başlattığı için “Başkan Trump’ın anlaşmaları aşan şaşırtıcı hayal gücü” övgüsünde bulundu.


ABD’den Pyonyang ile görüşmelere açık kapı


Dün açıklama yapan Savunma Bakanı Esper, ABD’nin Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemelerine aşırı tepki vermeyeceğini ve Pyongyang ile görüşmeler için kapıyı açık tutacağını söyledi. Ayrıca, Kuzey Kore’nin şikayetlerine rağmen, Seul ile gelecekteki ortak askeri tatbikatları değiştirme planlarının olmadığını da sözlerine ekledi.


Esper’in ziyareti, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in yeni Washington Büyükelçisi olarak tecrübeli bir diplomatı görevlendirdiği tarihe denk geldi.


Güney Kore, Esper’in Avustralya, Japonya ve Moğolistan’a yapılan ziyaretleri içeren ilk resmi gezisindeki son durağı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teşrik Tekbirinin anlamı nedir? Teşrik Tekbiri nasıl okunur?
    1. Teşrik Tekbirinin anlamı nedir? Teşrik..
    2. Ticari araçın çarptığı iki çocuk..
    3. Bucak’ta Kurban bayramı hazırlıkları
    4. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    5. Türkiye'den net açıklama: Münbiç gibi..
    6. Başkan Demirtaş: “Bayram süresince..
    7. Ekran, fiziksel aktiviteye rağmen..
    8. Bursa'da servis minibüsünün çarptığı..
    9. Büyükşehir temizlik personeline ‘Sıfır..
    10. Dünya 3.’sü oldu
    11. Kutsal topraklarda 500 Sağlık..
    12. Bakan Çavuşoğlu’ndan Başkan Demir’e..
    13. "Bayramda dikkatli beslenmeliyiz"
    14. Sason’da otomobil şarampole..
    15. Bilecik’te Kurban Bayramı süresince..
    16. Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı
    17. Nevşehir’de bayram öncesi trafik..
    18. Ot yangını korkuttu
    19. Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı..
    20. Kurban eti 1 gün bekletilmeli
    21. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    22. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    23. Kocaeli’de Gürcistanlı genç plastik..
    24. Çad'da silahlı çatışma: 37 kişi öldü
    25. Bayramda oruç tutulur mu? Zilhicce..
    26. Siemens SINAMICS G120X, suyun ve..
    27. Amed Sportif Faaliyetler’den açıklama
    28. Rusya, ABD'li elçiyi bakanlığa çağırdı
    29. ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması..
    30. Kurbanlıkların bakımını mahkumlar..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!