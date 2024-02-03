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Dünya ABD Savunma Bakanı Austin: Bu daha başlangıç
Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin: Bu daha başlangıç

Yeniakit Publisher
2024-02-03 03:01:00 -
ABD Savunma Bakanı Austin: Bu daha başlangıç

ABD'nin Suriye ve Irak'ta İran destekli gruplara karşı başlattığı operasyon hakkında konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıların başlangıç olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ifade ederek, "Bu, vereceğimiz karşılığın başlangıcıdır." değerlendirmesini yaptı.

Austin, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya karşılık vermeye başladıklarını duyurdu.

Austin, Irak ve Suriye'de bulunan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü ile buna bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi.

"Bu, vereceğimiz karşılığın başlangıcıdır. Başkan Biden, ABD ve Koalisyon güçlerini hedef alan DMO ile ona bağlı grupları sorumlu tutacak ilave adımlar atmamız talimatını verdi." ifadelerini kullanan Austin, kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda saldırılara devam edeceklerini kaydetti.

Austin, Ortadoğu'da bir çatışma peşinde olmadıklarını, ancak Amerikan askerlerine yönelik saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

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