ABD Savunma Bakanı Austin: Bu daha başlangıç

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ifade ederek, "Bu, vereceğimiz karşılığın başlangıcıdır." değerlendirmesini yaptı.

Austin, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya karşılık vermeye başladıklarını duyurdu.

Austin, Irak ve Suriye'de bulunan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü ile buna bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi.

"Bu, vereceğimiz karşılığın başlangıcıdır. Başkan Biden, ABD ve Koalisyon güçlerini hedef alan DMO ile ona bağlı grupları sorumlu tutacak ilave adımlar atmamız talimatını verdi." ifadelerini kullanan Austin, kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda saldırılara devam edeceklerini kaydetti.

Austin, Ortadoğu'da bir çatışma peşinde olmadıklarını, ancak Amerikan askerlerine yönelik saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA