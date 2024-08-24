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Dünya ABD savaşı körüklüyor! Ukrayna’ya silah ve teçhizat yardımı
Dünya

ABD savaşı körüklüyor! Ukrayna’ya silah ve teçhizat yardımı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 04:01:00 -
ABD savaşı körüklüyor! Ukrayna’ya silah ve teçhizat yardımı

ABD, Rusya'nın devam eden saldırılarına karşı Ukrayna için acilen ihtiyaç duyulan silah ve teçhizat yardımını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, ABD Ukrayna’nın bağımsızlığının 33. yılında “acilen ihtiyaç duyulan silah ve teçhizatı içeren önemli bir paket” daha açıkladı.

EKİPMAN VE MÜHİMMATIN DETAYLARI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paketin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ek yardım, İnsansız hava sistemlerine karşı ekipman ve mühimmat, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ilave mühimmat, 155mm ve 105mm topçu mermileri, Javelin ve AT-4 zırh karşıtı füzeler, Tüpten Fırlatılan, Optik Takipli, Tel Güdümlü (TOW) füzeler, hafif silah mühimmatı, ambulanslar, yıkım ekipmanları ve mühimmatları ile yedek parçalar, tıbbi ekipman, yardımcı ekipman, eğitim ve nakliyeyi içermektedir”

"UKRAYNA'NIN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bu duyuru, ABD'nin Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı Ukrayna'nın kendini savunmasına olan bağlılığını göstermektedir. Ukrayna'nın kendi topraklarını ve halkını savunmasını desteklemek üzere bu yeni yardımı mümkün olan en kısa sürede konuşlandıracağız. Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği üzere, ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon Ukrayna'nın yanında durmaya devam edecektir”

KaynakB İHA

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