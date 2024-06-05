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Dünya ABD savaş uçakları B-52’ler Akdeniz’de uçuş gerçekleştirdi! Savaşa mı hazırlanıyor? Nükleer bomba taşıyabiliyor!
Dünya

ABD savaş uçakları B-52’ler Akdeniz’de uçuş gerçekleştirdi! Savaşa mı hazırlanıyor? Nükleer bomba taşıyabiliyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 17:42:00 -
ABD savaş uçakları B-52’ler Akdeniz’de uçuş gerçekleştirdi! Savaşa mı hazırlanıyor? Nükleer bomba taşıyabiliyor!

ABD, Akdeniz'e iki adet stratejik bombardıman uçağı gönderdi. ABD'nin nükleer bomba taşıyan bombardıman uçakları B-52H'ler Londra'dan havalanarak Sicilya yakınlarına görülerek Akdeniz'e geldi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hızla devam ederken Orta Doğu’da da tansiyon hızla yükseliyor. Son olarak ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52H Stratejik Bombardıman Uçakları, Akdeniz’de görüldü.

LONDRA’DAN KALKIŞ YAPTILAR

ABD, 22 Mayıs’ta Londra’daki İngiltere’ye ait hava üslerine 4 adet B-52H Stratejik Bombardıman Uçağı göndermişti. Bu uçakların 2 tanesi bugün sabah saatlerinde Londra’dan havalanarak Sicilya yakınlarına geldi. Bölgede uçuş gerçekleştiren uçakların tatbikat yaptığı değerlendiriliyor.

NÜKLEER BOMBA TAŞIYABİLİYOR

B-52 Stratofortress uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, nükleer bomba taşıyabilme özelliği de bulunuyor. İlk uçuşunu 15 Nisan 1952’de yapan B-52, Soğuk Savaş döneminde SSCB topraklarına nükleer bomba taşınabilmesi için geliştirilmişti.
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YAKIT UÇAKLARI EŞLİK EDİYOR
Polonya’dan havalanan ve yine ABD’ye ait olan 2 adet havadan yakıt ikmal uçağının da B-52H’lere eşlik ettiği görülüyor.

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