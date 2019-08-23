0553 313 94 23

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti!

Çin'in Tayvan'a F-16 satışında yer alan ABD'li şirketlere yaptırım tehdidinin ardından ABD'nin Tayvan Boğazı'na bir savaş gemisi gönderdiği gündeme geldi.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:32
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti!

Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığından (MND) yapılan açıklamada, adı tespit edilemeyen ABD'ye ait savaş gemisinin, Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığı ifade edildi.

MND sözcüsü Şı Şun-vın, yaptığı açıklamada, Bakanlığın Tayvan civarında her türlü hava ve deniz hareketini yakından takip ettiğini ve herhangi yeni bir gelişmeden basının haberdar edileceğini belirtti.

Gemi, bu yıl Tayvan Boğazı'ndan geçen ABD'ye ait yedinci savaş gemisi oldu.

ABD'ye ait bir savaş gemisi son olarak Çin'in yayımladığı "Beyaz Kitap" raporunun ardından 24 Temmuz'da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Çin, çarşamba günü, ABD yönetiminin Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 savaş uçağı satışı kararından vazgeçmediği takdirde satışla bağlantılı ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacağını bildirmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD'nin Tayvan'a savaş uçağı satışı planından "ivedilikle vazgeçmesi" ve Tayvan yönetimiyle tüm askeri ilişkilerini sonlandırması gerektiğini söylemişti.

'Milliyetçi Çin'

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, Tayvan'a her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:32
  1. Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığından (MND)
  2. ABD
  3. Tayvan Boğazı
  4. Çin Halk Cumhuriyeti
  5. F-16 savaş uçağı
  6. Beyaz Kitap
  7. Tayvan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
    1. Karısını bıçaklayarak öldüren koca..
    2. Sivasspor ile Çaykur Rizespor 15...
    3. Silopi’de hukuk galip geldi
    4. Kaymakam Dinç’ten Gençlik Merkezi’ne..
    5. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin..
    6. İslahiye’deki kazada 4 kişi yaralandı
    7. Antalyaspor 99 gün sonra evinde
    8. KYK borçları son dakika silinecek mi?..
    9. Ankara merkezli 17 ilde dev operasyon
    10. Kaş’ta Kitap Günleri başladı
    11. Fırından son kez ekmeğini aldı, kazada..
    12. Yüz tanıma sistemi sayesinde bir ilk!..
    13. Sivas Belediyespor, Karabükspor’a..
    14. Mustafa Aydoğdu, Sivas Belediyespor’da
    15. Van’da yaralı kuşlar tedavi altına..
    16. Elazığ’da eşyasız evde yaşayan aileye..
    17. Türk inşaat sektörü Irak pazarına..
    18. Bolu’da hafif ticari araç tıra..
    19. Tenis yaz okulu tam gaz
    20. Bangladeş'teki dang humması salgını
    21. YÖK'ten "Mardin Artuklu Üniversitesi..
    22. Özel sektör doğal afetlerde sorumluluk..
    23. ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan..
    24. Taraftarlar bando eşliğinde maça davet..
    25. (Özel) 40 kişinin alınacağı BESYO..
    26. AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan..
    27. Rus istihbaratından DEAŞ’ın hücre..
    28. Edremit Gençlik Merkezi liderlerinden..
    29. ABD askerlerine bombalı saldırı!
    30. FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı!
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar