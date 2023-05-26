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Dünya ABD savaş gemisi o ülkede! Rusya'dan jet tepki
Dünya

ABD savaş gemisi o ülkede! Rusya'dan jet tepki

Yeniakit Publisher
2023-05-26 10:12:00 -
ABD savaş gemisi o ülkede! Rusya'dan jet tepki

ABD uçak gemisi tatbikat için Norveç'e geldi. Söz konusu gelişmeye tepki gösteren Rusya, sert açıklama yaptı.

Rusya ABD'nin uçak gemisinin, NATO üyesi Norveç'in başkenti Oslo'ya ortak tatbikat için ulaşmasını “zararlı güç gösterisi” diyerek tepki gösterdi.

ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald Ford'un, Oslo fiyordunda demirlemesinin ardından Norveç’in komşusu Rusya’nın tepki gecikmedi.

Oslo’daki Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Bu tür güç gösterileri mantıksız ve zararlı” denildi.

Norveç’in Rusya ile 198 kilometre uzunluğunda ortak sınırı bulunuyor, Rusya’nın geçen yıl şubat ayında Ukrayna’yı işgalinden bu yana Oslo ve Moskova arasındaki ilişkilerde ciddi gerginlik yaşanıyor.

Bu arada Norveç Silahlı Kuvvetleri’nden uçak gemisinin gelişiyle ilgili yapılan açıklamada, "En önemli müttefikimiz ABD ile işbirliğini daha da geliştirmek ve daha yakından çalışmak için eşsiz bir fırsat sundu." değerlendirmesinde bulunuldu.
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Bölgedeki tüm gemilere, uçak gemisinden 500 metre uzak durması uyarısında bulunulan açıklamada, nükleer reaktörle çalışan uçak gemisinin bulunduğu alanın "uçuşa yasak bölge" ilan edildiği kaydedildi.

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford, bir hafta Oslo'da kalacak ve daha sonra da NATO üyesi Norveç ile ortak tatbikata katılacak. Uçak gemisinin 2 bin 600 mürettebatı bulunuyor.

Kaynak: Euronews

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