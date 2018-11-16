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ABD şaşırtmadı! "Gülen'in iadesi" iddasına flaş açıklama!

ABD yönetiminin, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı iddia edildi. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın böyle bir talimat vermediği duyuruldu.

16 Kasım 2018 Cuma 00:43
ABD şaşırtmadı! "Gülen'in iadesi" iddasına flaş açıklama!

Amerikan NBC News kanalı, Donald Trump yönetiminin, FBI ve bakanlıklara Gülen'in iadesiyle ilgili neler yapılabileceğinin araştırılması talimatını verdiğini iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin incelenmesi sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 00:43
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