ABD sağlık uzmanları uyardı: Maymun çiçeği hastalığının tespiti zorlaştı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Rochelle Walensky, "Vakalarda, hastalığın endemik olduğu Afrika ülkelerinden farklı olarak daha hafif ve vücudun sınırlı alanlarında kendini gösteren belirtiler gördük." ifadelerini kullandı.

BAZI VAKALAR SAPTANAMADI

Walensky, bu durumun bazı vakaların saptanamamasına dair endişelere neden olduğunu söyledi. Mevcut vakaların hastalığın ateş, vücut ağrıları ve deri döküntüsü gibi karakteristik semptomlarını göstermediği belirtildi. Euronews'teki habere göre maymun çiçeği vakalarının, cinsel yollarla bulaşan diğer hastalıklarla karıştırılabileceğini ifade eden Walensky dikkatli olunması konusunda uyardı. Dünya genelinde şimdiye kadar bin 300'den fazla Maymun Çiçeği vakası tespit edildi. Hastalık, maymun çiçeği virüsünün endemik olmadığı 27'den fazla ülkede yayıldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından dünyada paniğe neden olan maymun çiçeğiyle ilgili gazetecilerin sorularına şu yanıtı verdi:

"Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda 'görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor' gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor."