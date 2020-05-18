ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'dan tepki çeken açıklama

ABD, Başkan Donald Trump'ın selefinin getirdiği genel sağlık sigortasını kaldırması ve baştan beri koronavirüsü ciddiye almaması sonrası pandemide açık ara en çok vaka ve ölüm görülen ülke konumuna geldi.

ABD'deki kurbanların büyük çoğunluğunun siyahilerle diğer azınlıklardan oluşması da sistemin ırkçılığını yeniden tartışmaya açtı. Ancak ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ın bu manzarayı başka şekilde yorumlamaya çalışması, tepki çekti.

CNN'in Washington Başmuhabiri Jake Tapper'ın programına katılan ABD Sağlık Bakanı, "Maalesef Amerika nüfusu büyük çeşitlilik arz ediyor. Önemli sağlıksız eşlikçi rahatsızlıkları olan bir toplum ki, altta yatan önemli hastalık sağlık dengesizlikleri ve temel hastalığa eşlik eden bir ya da daha çok bozukluk nedeniyle Afrikalı Amerikalılar başta olmak üzere azınlık toplumlarımızdaki, toplumlarımızdaki pek çok bireyi risk altına sokuyor" diyerek ekledi:

"Bu sağlık sistemimizin talihsiz bir mirası ki kesinlikle ilgilenmemiz gerekiyor"

İlaç devlerinde yöneticilik ve lobicilik yapmasıyla tanınan milyonlarca dolarlık servetin sahibi Azar, Trump'ın, selefi Barack Obama'nın ABD'deki herkese sağlık hizmeti sağlayan sistemini kaldırdığından hiç söz etmedi.

Tapper'ın 'bu kadar çok Amerikalının Kovid-19 yüzünden ölmesinin nedeninin, dünyanın geri kalanından daha sağlıksız olmaları demeye getirdiğiyle' ilgili sorgulaması üzerine 'kast ettiğinin bu olmadığını' savunan Azar, bir kez daha 'ABD'nin diyabet, yüksek tansiyon, obezite gibi temel hastalığa eşlik eden bir ya da daha çok bozukluğun önemli ölçüde orantısız yükünü taşıdığından' söz etti.

Üstüne üstlük Sağlık Bakanı, ABD'de koronadan ölüm sayısının 90 bini aşmasına Amerikalıların sağlığının katkı yapan bir etken olduğunu dile getirdi.

"Amerika halkının hatası mı olduğunu mu kast ediyorsunuz?"

Tapper'ın 'ölüm sayısının bu kadar büyük olmasının Amerika halkının hatası mı olduğunu kast ettiğini' sorması üzerine Azar "Bu hata meselesi değil" diyerek şöyle devam etti:

"Hayır, Jake, lütfen yapma, lütfen çarpıtma, bu hatayla ilgili bir mesele değil. Basit bir epidemiyoloji (salgın hastalıkları ve tedavilerini inceleyen bilim) meselesi. Demek istediğim, eğer yüksek tansiyonumuz, diyabetimiz varsa, koronanın ağır komplikasyonlarıyla ilgili daha büyük risk altındayızdır. Tüm söylediğim bundan ibaret. Ve sen de bunu biliyorsun."

"Bu, birini kendi sağlık durumuyla ilgili suçlamak demek değil. Bu, yani, yani, absürt olurdu. Bizim burada ABD'de daha riskli profilimiz olduğuna dair basit bir açıklama sadece."