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Dünya ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...
Dünya

ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde S-400 hava savunma sistemlerini yok etmek için tatbikatlara başladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:07:00 -
ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu Florida'da Zümrüt Bayrak adı altında askerlerin Rus silahlarını yok etmek için eğitim aldığı ve askeri tatbikatlar düzenlediğini bildirildi.

Almasdarnews'in haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin düşman hedefleri olarak simüle edilen denizaltılara ek olarak Rus S-400 ve Su-34 savaşçılarını gösteren resimlerinden biri yer aldı.

Site, Amerikan kuvvetlerinin tatbikatlar sırasında Rus T-72 tanklarının kopyalarını kullandığını belirtti. ABD kuvvetleri ayrıca tatbikatlar sırasında kara ve hava silahları, bilgisayar teknolojisi ve uyduları kullandı.

Amerikan manevraları hakkında yorum yapan Rus askeri uzmanı Konstantin Sivkov, Rus Vzgliad gazetesine verdiği röportajda, manevraların gerçek savaş operasyonlarından çok farklı olduğunu söyleyerek, S-400 sistemlerinin ve Su-34 savaşçılarının en iyi askeri teçhizatlar arasında olduğunu vurguladı.

Tatbikatlar sırasında Rus teçhizatının kullanılması, ABD'nin Rusya'ya karşı bir savaşa hazırlandığının kanıtı olarak görüldü.

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