ABD S-400'leri neden istemiyor?

NATO komutanı Tod Wolters'ın S-400 füze sisteminin, F-35'lerin nasıl çalıştığına dair ipucu vermesini açıklaması, akıllara S-400 ve F-35 arasındaki ilişkinin ne olduğunu getirdi. Peki, S-400 füze sistemi gerçekten F-35 uçaklarını etkiliyor mu? Araştırmacı Yazar Hakan Kılıç, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemi edinmesine yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Wolters, Rusya’yı kastederek NATO’nun "bilindik düşmanlarının", radardan kaçabilen beşinci nesil F-35 jetlerinin nasıl çalıştığını anlamasına neden olabileceğini söyledi.

NATO ve Rusya arasındaki gerilim, Türkiye üzerinde yürütülmeye başlandı. Rusya’dan gelecek olan S-400’lere yönelik açıklamalar yapan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, Türkiye’nin aynı anda hem F-35 hem de S-400 sahibi olmasını değerlendirdi.

Kullanılacak S-400 sistemi ile F-35’lerin sırlarının Ruslar tarafından çözüleceğine yönelik endişeli olduğunu belirten Wolters, bir anlamda S-400’ye yönelik algıları NATO güvenliğine ters düşen stratejik bir silah olarak değerlendirilmesine neden oldu. Fakat Türkiye NATO içerisinde Rusya’dan silah alan tek ülke değil.

Yunanistan da NATO içerisinde Rus silah sistemi olan S-300’ü kullanmakta. Araştırmacı-Yazar Hakan Kılıç, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL ZATEN KULLANIYOR"

Kılıç, NATO tarafından yapılan açıklamanın askeri ve teknik bir açıklama olmaktan çok, siyasi bir açıklama olduğunu söyledi. S-400’ün F-35’in sırlarını ortaya çıkarması noktasında, "İsrail, F-35’i gerçek bir operasyonda daha önce Suriye üzerine kullandı. Ve bunu resmi olarak duyurdu. Suriye’de ise Ruslara ait S-400’ler var. Eğer konu S-400’ün F-35’in sırlarını çözmekse; İsrail F-35 veya F-16 ile Suriye’ye sürekli olarak giriyor" dedi.

F-35'İN RADAR İZİ BİR SIR

Kılıç, ”Gözden kaçırılan bir başka nokta, radar izi denilen olaydır. F-35 radara ne kadar görünüyor, radarda ne derece iz bırakabiliyor? Sır dedikleri olay bu. S-400’lerin 400-600 km radar menzilleri var. Bir F-35 100 km’den yaklaştığında, S-400’teki radar büyüklüğü ne kadar olacak bu önemli.” dedi.

TEKNİK KONUDA TÜRKİYE YETKİLİ DEĞİL

S-400’lerin bakımına yönelik Türkiye’nin elinde bir yetki olamayacağını belirten Kılıç, dolayısı ile Türkiye’nin müdahale etme olasılığının da olmadığını belirtti. Bakım ve onarımın Rus teknisyenler tarafından yapılacağını, bu sayede S-400’ler incelenirken F-35’lerin hangi mesafeden görüldüğünün bilineceğini söyledi. NATO komutanının bahsettiği konunun bu olduğunu belirtti.

RADAR REFLEKTÖRÜ UÇAĞI GÖRÜNÜR KILIYOR

Kılıç, Türkiye’ye verilecek F-35’lerde muhtemelen radar reflektörü olacağını söyledi. Çünkü İsrail hariç İngiltere ve Japonya gibi çok sağlam ABD müttefiklerine dahi reflektörlü olarak teslim edildi. Reflektör, F-35’lerin gövde üstünden ve altında ikişer tane takılı olan çıkıntı. Elektronikten ziyade mekanik çalışıyor.

Uçağın üzerine gelen radar dalgalarını kat kat arttırarak uçağı daha görünür hale getiriyor. Böylece hem F-35’in görünmezlik yani stealth özelliğinin tam manası ile ortaya çıkmasını engelliyor, hem de sivil hava trafiği açısından görünmez bir uçağın tehlike oluşturmasını önlüyor. Tabi ki bu reflektörler savaş veya gerçek operasyon sırasında çıkarılabiliyor.

SADECE İSRAİL DE VAR

Kılıç, dünyada sadece İsrail’e radar reflektörü takılı olmadan F-35 uçaklarının verildiğini söyledi. Bu açılmanın resmi olarak yapılmadığını belirten Kılıç, Suriye’nin İsrail uçaklarını yakalayıp vuramadığı için reflektörsüz olduğunun anlaşılabildiğini ifade etti.

AÇIKLAMA SİYASİ

Kılıç, "Bize gelecek F-35’ler radar reflektörlü gelecek. Reflektörlü oldukları için zaten radar görünecek. Bu noktada S-400’ten çok fazla istihbarat elde edilemeyecek. Eğer gerçekleştirilecek önemli bir operasyonda reflektörlerin çıkarılması söz konusu olursa ancak bir istihbarat sağlanabilir. Tekrar belirtmek gerekirse İsrail F-35’leri S-400 sistemine sahip Suriye semalarında zaten uçuyor. Bu açıklama bana Türkiye’ye yönelik yapılmış siyasi bir açıklama gibi geliyor" dedi.

YUNANİSTAN DA NATO ÜLKESİ

Kılıç, S-400’lerin stratejik bir silah olduğunu söyledi. Oysa NATO üyesi Yunanistan’da hâlihazırda yine Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi bulunmakta.

Kılıç, S-400 ve S-300 arasındaki farkı şöyle anlattı:

"S-400, S-300’e kıyasla özellikleri bakımından çok üst düzey bir hava savunma sistemidir. Yunanistan bu sistemi önce Kıbrıs’a yerleştirmek istedi. Türkiye’nin kesinlikle karşı durması sebebi ile Girit’e koymak zorunda kaldılar. Ve Girit’te şu an hapsolmuş durumda. Türkiye’nin baskınlığından dolayı Batı Trakya’ya bile koyamıyorlar.

Teknik sebeplerden dolayı Girit’te bulunan S-300’ler 1 yıl çalışmadı. İsrail daha sonra defalarca S-300’ler ile tatbikat yaptı. Bütün dünya medyası biliyor ki İsrail Suriye’ye saldırmadan önce Girit’te S-300’ler ile çok çalıştı. Aynı şekilde S-300 İran’da da var. NATO’nun bahsettiği sorunlar bir tek Türkiye’ye gelince var olan sorunlar değildir."

S-400 KAPALI BİR KUTU

Kılıç, asıl odaklanılması gereken sorunun dost düşman tanıma tanıtma sistemi olarak bilinen Milli IFF (Identification Friend and Foe)’nin S-400 sistemine entegre edilmesinin olduğunu söyledi.

Bu noktada sisteme entegre edilecek IFF ile Türkiye bilgi verilmeden kalkacak tüm uçaklar “bilinmeyen” olarak nitelendirilecek. Tüm Türk uçaklarının dost olarak tanınması sağlanacak. Fakat tüm NATO uçaklarının "bilinmeyen" olarak görülmesi sorunu ile karşılaşılacak. Yapılan yazılım ve diğer güncelleme ile Türk uçaklarını dost göreceği açıklandı. Fakat NATO uçakları dahil denmedi. Zaten entegre olmayacak olan S-400 için bu teorik olarak bile imkansız.

İngiltere’den IFF’e bilgi vermeden kalkan uçak “bilinmeyen” olarak tanımlanacağı için F-16’lar bu uçağa yönelik olarak kalkacak. Bu durumun ciddi ve karışık bir mesele olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bu nasıl çözülür bilmiyorum. NATO ile çalışma noktasında işleri zorlaştıran kısım aslında bu" dedi.

F-35'LERİN BİRÇOK GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

F-35’in birçok sırrının Çinliler tarafından elde edildiğini belirten Kılıç, "S-400 ile çok fazla bir şey elde edileceğini düşünemiyorum" dedi.

SU-57, F-35'E ALTERNATİF OLAMAZ

SU-57 Rusların 5. Nesil en son yaptığı savaş uçağı. Rus yetkililer, maliyeti çok yoğun olduğu ve istedikleri teknolojik seviyeye ulaşamadıkları için seri üretime geçmeyi düşünmediklerini açıkladı. Kılıç, seri üretime geçmeyen bir uçağın Türkiye için bir alternatif olamayacağını belirtti.

Kılıç, konuya ilişkin olarak, "Bir Ruslar vermez. Nasıl ki ABD F22’yi vermiyor, Ruslar da en yüksek teknolojisi durumunda olan bu uçakları kimseye vermezler, Türkiye’de dahil. İki, biz almayız. SU-57’yi F-35’e alternatif olarak düşünemeyiz. Çünkü SU-57 hava-hava savaşı endeksli bir uçak. Oysa F-35, hava-hava olduğu gibi hava-yer savaşına da uygun çok fonksiyonlu bir uçak. Üç, hava kuvvetlerimiz tamamen NATO endeksli. Elimizdeki hiçbir mühimmatı ona takamayız, hepsini Rus kaynaklı almamız lazım. SU-57 yerine hava üstünlüğü konusunda bizim düşündüğümüz TF-X milli uçağı. Hava-hava üstünlüğüne yönelik olarak TF-X, yanında ise çok fonksiyonlu görevler için F-35 düşünülüyor" dedi.

Türkiye Haber Merkezi