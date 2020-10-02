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Dünya ABD, Rusya ve Fransa müzakereye çağırdı
Dünya

ABD, Rusya ve Fransa müzakereye çağırdı

Rusya, ABD ve Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan’a Dağlık Karabağ meselesinin çözümüne ilişkin müzakere sürecini başlatma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:48:00 -
ABD, Rusya ve Fransa müzakereye çağırdı

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yanı sıra ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Karabağ’daki durumla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu ülkelerini temsil eden Putin, Trump ve Macron, Karabağ bölgesinde temas hattındaki şiddetin tırmanmasını kararlı şekilde kınıyor” ifadesine yer verildi.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Tarafları, çatışmaları acilen durdurmaya çağırıyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan yönetimini, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının desteğiyle herhangi bir şart koşmadan durumun çözümüne ilişkin müzakereleri yeniden başlatma konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz.”

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