ABD, Rusların son kararını duyurdu: Türkiye'yi bırakıp Tayland'dan almaya başladılar

2024'te Ruslar nerede ve nede yurtdışı gayrimenkul satın alıyor? Forbes Rusya bu sorunun yanıtını araştırdı, ortaya ilginç veriler çıktı:



Türkiye, birkaç yıl boyunca Rusların yurtdışı gayrimenkul taleplerinde lider konumdayken, 2024 yılında bu popülaritesini yitirdi. Forbes'a konuşan uzmanlara göre, Türkiye'deki gayrimenkul talepleri %27,5 azaldı. Bu düşüşün nedenleri arasında fiyat artışları ve vatandaşlık programına katılım eşiğinin yükselmesi yer alıyor. Ocak-Haziran 2024 döneminde Türkiye, Rusların gayrimenkul satın aldığı ilk 10 ülke arasında yer alsa da, talep geçen yıla göre %36 azaldı.



Rusların en çok talep gösterdiği ikinci ülke Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle Dubai, de değişim yaşıyor. Forbes'un verilerine göre, Dubai'de gayrimenkul satışı talepleri 2024'ün ilk yarısında %61 arttı. Yatırımcılar daha çok ikinci el piyasaya ve ticari gayrimenkullere yöneliyor. Ayrıca, "fix-flipping" adı verilen, ikinci el gayrimenkul alıp yenileyerek satma trendi de yükselişte.



Rus yatırımcılar, Türkiye ve Dubai dışında Avrupa'ya da yeniden ilgi gösteriyor. 2024'te Avrupa'da gayrimenkul talebi artıyor. Özellikle Fransa, İspanya ve Kıbrıs gibi ülkelerde yatırım yapmak isteyen Ruslar, Avrupa Birliği oturma izni alma amacı güdüyor. Bununla birlikte, artık yatırımın getiri potansiyeli oturma izninden daha önemli hale geliyor.



Güneydoğu Asya, Rus yatırımcılar için en popüler bölge haline geldi. Ocak-Mart 2024 arasında Ruslar, Tayland'da 9300 gayrimenkul satın aldı. Endonezya'daki Bali ve Vietnam da artan ilgi görüyor. Tayland'da gayrimenkul yatırımları ortalama 150 bin dolarla 400 bin dolar arasında değişiyor ve uygun fiyatlı cazip seçenekler sunuyor.



2024'te yurtdışı gayrimenkul pazarında amatör yatırımcıların yerini daha tecrübeli ve büyük bütçelere sahip profesyonel yatırımcılar aldı. Forbes'a konuşan uzmanlar, piyasada artık daha bilinçli ve pragmatik yaklaşımlar sergilendiğini belirtiyor. Amatör yatırımcılar daha çok yatırım getirisini ön planda tutarak hareket ediyor.



Yani Rus yatırımcılar artık oturma izni veya vatandaşlık elde etmekten ziyade yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarına yöneliyor. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan alımların %72'si yatırım amacıyla gerçekleştirilirken, kişisel kullanım amaçlı alımlar %28'e düştü. Bu durum, gayrimenkul piyasasında yatırım projeleri ve fırtınalı piyasaların ilgi gördüğünü gösteriyor.

Kaynak: Turkrus