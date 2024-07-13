ABD, Rus ve Belaruslu sporcuların için kapıyı açık bıraktı! 2024 Paris Olimpiyatları: Kıbrıslı Rum sporcu katılıyor

ABD Olimpiyat Komitesi, Rusya ile savaşında Ukrayna’ya verdiği desteği teyit etmeye devam ederken, Rusya ve Belarus’tan atletlerin 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda tarafsız olarak yarışmaları için kapıyı açık bıraktı.

ABD Olimpiyat Komitesi Başkanı olarak ilk toplantısına başkanlık eden Gene Sykes, Yönetim Kurulu’nun Ukrayna’nın yanında olduğunu, ancak Rusya ve Belarus’tan ‘gerçekten tarafsız’ sporcuların Yaz Olimpiyatları’na katılmasına izin verecek bir süreci değerlendireceğini söyledi.

Sykes konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi;

“Doğrudan değinmek istediğim tek konu, Rus sporcuların uluslararası yarışmalara ve belki de Paris’teki Olimpiyatlara ve Paralimpik Oyunlarına katılımı konusu. Tartışma zaman içinde değişse de, bizim konumumuz değişmedi. Her şeyden önce Ukrayna halkı ve sporcularıyla dayanışma içindeyiz.”

Ukrayna, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Ocak ayında tarafsız olarak katılımların açık olduğunu söylemesinin ardından, Rusya ve Belarus’tan tüm sporcuların yasaklanması çağrısında bulundu.

Sykes, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ni mevcut yaptırımları sürdürecek bir süreci keşfetmeye devam etmeye ve yalnızca doping geçmişi olmayan gerçekten tarafsız sporcuların katılmasını sağlamaya teşvik ediyoruz. Ancak tarafsızlık, adil ve temiz rekabet koşulları yerine getirilebilirse, Olimpiyat Oyunları ruhunun hakim olabileceğine inanıyoruz. Ancak tarafsızlık gerçekten ne anlama gelecek, tarafsızlığın şartları nelerdir?” diye ekledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paris Olimpiyatları’na 15 Kıbrıslı Rum sporcu katılıyor!

Dünyanın en büyük spor etkinliği olan Olimpiyat Oyunları bu yıl Fransa’nın başkenti Paris’te düzenleniyor. Olimpiyat Oyunlarına 14 gün kala Güney Kıbrıs takımının 15 15 sporcusu hazırlıklarını sürdürüyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda (CNA) Güney Kıbrıs Olimpiyat takımının 9 kadın ve 6 erkek toplam 15 sporcusu bulunduğu, 7 sporcunun ise Olimpiyat Oyunlarına ilk kez katılacağı bildirildi.

2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek.