ABD, Romanya’ya F-35 savaş uçağı satışını onayladı! Romanya'ya gidiyor! İşte detaylar

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Romanya’ya 7,2 milyar dolarlık F-35 uçakları ve ilgili ekipmanların satışı onaylandı.

Romanya’ya 32 F-35 temini öngörülüyor.

Romanya’ya verilecek F-35’ler için ana yüklenici Lockheed Martin olacak.

NATO’nun Karadeniz planları kapsamında 2040 yılına kadar Romanya’nın Avrupa’nın en büyük NATO üssüne dönüşmesi hedefleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ayrıca Japonya’ya KC-46A Havadan Yakıt İkmal Uçağı ve ilgili ekipmanın 4,1 milyar dolar karşılığında olası satışını onayladı.

Bu satış için ana yükleniciler Boeing Corporation, Pratt & Whitney Military Engines, RTX ve Northrop Grumman Corporation olarak belirlendi.