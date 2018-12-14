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ABD, PYD/PKK’yı öne sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekatın birkaç gün içerisinde başlatılacağını açıklamasının ardından, sınırın iki tarafı da hareketlenmeye başladı. Türkiye tarafında Kilis bölgesindeki sınıra yakın bölgelere askeri sevkiyat devam ederken, Tel Abyad bölgesindeki ABD birliklerinin bir kısmının iç bölgelere doğru çekildiği, YPG/PKK’nın ise ön saflara sürüleceği öğrenildi.

14 Aralık 2018 Cuma 14:03
ABD, PYD/PKK’yı öne sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK’ya her konuda destek veren bölgedeki ABD askeri unsurları, harekatın başlayacağı açıklamasının hemen ardından harekete geçerek, gece gündüz sınır boyunca devriyelerini artırdılar, perdeleme yapmaya başladılar. Bir taraftan terör örgütünü koruma altına alan ABD unsurlarının, diğer taraftan da kendi askerlerini güvenli bölgeye çekmeye başladıkları aktarıldı.

Uydu görüntüleri, saha ajanları ve yerel istihbarat 7/24 çalışıyor

Askeri ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 7/24 esasına göre bölgedeki hareketlilik, İnsansız Hava Araçları (İHA), uydu görüntüleri, saha ajanları ve yerel istihbarat kaynakları tarafından an be an kontrol altında tutulurken, hazırlanan raporlar anında karargaha bildiriliyor. Namluların tamamının Karkamış, Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar’dan Suriye’deki terör mevzilerine çevrildiğini belirten yetkililer, Fırat Kalkanı bölgesinden de harekata destek verileceğini kaydettiler. Harekat için Ankara’dan düğmeye basıldığında, terör mevzileri çok yönlü olarak imha edileceği belirtilirken, hava destekli, obüs ve topçu atışlarıyla kara birliklerinin girmesi için alan genişletme çalışması yapılacak.

Suriye’nin güneyine kara harekatı etap etap uygulanacak

Sınır ötesi kara harekatı bölgedeki hava şartları ve terör örgütünün hareket durumuna göre birkaç ayrı noktadan gerçekleşecek. Etap etap uygulanacak olan kara harekatında öncelik, Mehmetçiğin burnunun dahi kanamaması. Harekat, bölgede sınırımızı tehdit edecek tek bir terörist dahi kalmayana kadar sürecek. Harekat ile ilgili Irak ve İran ile temas halinde olunduğunu belirten yetkililer, dost unsurların da harekatın bazı bölümlerinde destek verebileceğine işaret ettiler.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 14:03
  1. Ankara
  2. Karkamış
  3. Suruç
  4. Akçakale
  5. İnsansız Hava Araçları
  6. Fırat Kalkanı

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