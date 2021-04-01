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Dünya ABD polisinin öldürdüğü George Floyd'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dünya

ABD polisinin öldürdüğü George Floyd'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de geçtiğimiz yıl, bir polisin göz göre göre nefessiz bırakarak öldürdüğü siyahi George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 22:01:00 - 2021-04-01 22:20:27

ABD'de Mayıs 2020'de polisin ensesine diziyle bastırması sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'a ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Olay gününe ait görüntüler paylaşıldı

George Floyd davasının 3’üncü gününde tanıkların dinlenmesine devam edildi. Polis memuru Derek Chauvin’in cinayetten yargılandığı duruşmada, olay gününe ait polis kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Chauvin’in yaka kamerasına ait görüntülerde, George Floyd’un polis aracına bindirilmesi için yoğun çaba harcandığı anlar yer aldı.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Protestolara neden olmuştu

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.
Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2'nci dereceden cinayet suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

 

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Yorumlar

Eren

Bu insan katili Amerika bizi insan hakları ile ilgili olarak yargılabiliyor. Gülermişim ağlarmısın.
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Ali

İman olmayınca ne kuldan utanirlar nede Allah tan korkarlar .
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