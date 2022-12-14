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Gündem ABD, PKK'yı korumak için yırtınıyor! Pençe Kılıç'ı engellemek için harekete geçti
Gündem

ABD, PKK'yı korumak için yırtınıyor! Pençe Kılıç'ı engellemek için harekete geçti

Türkiye'nin Suriye'deki terör yuvalarına karşı giriştiği Pençe Kılıç, operasyonunu engellemek isteyen ABD, terör örgütü PKK/YPG ile durdurma kararı aldığı ortak operasyonlara devam edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 01:56:00 -
ABD, PKK'yı korumak için yırtınıyor! Pençe Kılıç'ı engellemek için harekete geçti

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun ortak devriyeleri yeniden başlattığını duyurdu.

Türkiye, ABD ve Rusya kontrolündeki PKK/YPG'yi sınırlarından süpürmek için oldukça geniş kapsamlı bir kara harekatına hazırlanıyor. Buna karşı duran ABD sahada tansiyonu artıracak bir adım attı.

"Ortak operasyonlar tekrar başladı"

Günlük basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ’ın yeniden toparlanmaması üzerinedir." sözlerini sarf etti.

Kara harekatından bahsetmekten çekindi

Ryder, Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını belirtti.

Alçak saldırı sonrası harekete geçildi

Terör örgütü PKK/YPG’nin İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik şimdiye kadar yapılmayan çok kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirmişti.

Ortak devriyeleri azaltma kararı aldılar

89 hedefin imha edildiği Pençe Kılıç Harekatı sonrasında ABD ve bölücü terör örgütü PKK/YPG bölgedeki ortak devriyelerini azaltmak zorunda kalmıştı.

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