ABD PKK'lı sever! Generalin terörist aşkı... Utanmadan sarıldı

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın ardından PKK/YPG’lilerin Münbiç’in sınır bölgelerinden çekildiği duyurulmuş ve Türk Dışişleri Bakanlığı’nca da bu açıklama teyit edilmişti. Bunun üzerine Suriye ve Irak’ta “Uluslararası Koalisyon”a bağlı Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü’ne (SOJTF) komuta eden Tümgeneral James (Jamie) Jarrard’ın bölgedeki görevini tamamlandığı öne sürüldü. Jarrad’ın kısa bir süre sonra bölgeden ayrılarak ABD’ye döneceği açıklandı. Tümgeneral Jamie Jarrard’ın görevinin bittiği, terör örgütü PKK/YPG’nin bölgedeki bir diğer yapılanması olan Münbiç Askeri Konseyi’ne yaptığı ziyarette ortaya çıktı. Konsey Sözcüsü Şervan Derviş, sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarda, Jarrard’ın kendilerine veda ziyaretinde bulunduğunu duyurdu. Tümgeneral Jamie Jarrard daha önce de birkaç kez General Paul Funk ile MAK’ı ziyaret etmişti.

‘DESTEĞİM SÜRECEK’

Tümgeneral Jarrard, Münbiç Askeri Konseyi Komutanı Muhammed Ebu Adil ve sözcü Şervan Derviş ile yaptığı görüşmede teröristlere övgü yağdırdı: “Buradakilerle çok başarılı çalışmalar yaptık ve bundan çok memnunum. ABD olarak hiçbir dış ve iç gücün size müdahale etmesine izin verilmeyeceğine sizi temin ederim. Burada IŞİD ve diğer unsurlarla mücadelede ciddi adımlar attık ve yönetimi Münbiç’in gerçek sahiplerine devrettik. Ancak koalisyon olarak koruma görevimiz devam edecek. Mevcut görevim bitse de başka bir görevde bile sizlere desteğim sürecek.”

PKK İZİ GÖRMEMİŞTİ

SOJTF Komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard 7 Şubat 2018’de yanına ABD basınını da alarak PKK/MAK yöneticilerini ziyaret etmişti. PKK’lı teröristlerle el sıkışarak samimi görüntüler veren Jarrard, “Onların PKK olduğunu söylüyorlar. Ama ben ilişkimiz süresince bunu gösterecek bir şey görmedim” diye konuşmuştu.

TERÖRİSTLERDEN BAŞARI PLAKETİ

PKK/YPG yönetimi, daha önce kendilerini ziyaret eden ABD’nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’e verdikleri gibi Tümgeneral Jamie Jarrard’a da yaptığı hizmet ve katkıları için plaket verdi.