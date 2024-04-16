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Dünya ABD Orta Doğu'da gemiler için 1 milyar dolar harcamış!
Dünya

ABD Orta Doğu'da gemiler için 1 milyar dolar harcamış!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 22:00:00 - 2024-04-16 22:01:07
ABD Orta Doğu'da gemiler için 1 milyar dolar harcamış!

ABD Donanma Sekreteri Carlos Del Toro, ABD Donanması’nın son altı ay içinde Orta Doğu'daki ABD askeri ve ticari gemilerine yönelik "130'dan fazla doğrudan saldırıyı" engellemek için yaklaşık 1 milyar dolar harcadığını söyledi.

ABD Donanması, Orta Doğu'da gemilere yönelik saldırıları engellemek için görev yapmaya devam ederken, ABD Donanma Sekreteri Carlos Del Toro, ABD Donanması’nın son altı ay içinde Orta Doğu'daki ABD askeri ve ticari gemilerine yönelik "130'dan fazla doğrudan saldırıyı" engellemek için yaklaşık 1 milyar dolar harcadığını söyledi. Del Toro, Senato Ödenekler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Kongre’yi mühimmat takviyesi için ek ulusal güvenlik paketini geçirmeye çağırdı. Del Toro, "Son altı ay içinde ABD’ye ait Donanma gemilerine ve ticari gemilerine yönelik 130'dan fazla doğrudan saldırıya karşı koyduk. Bu karşı saldırılar için kritik önem taşıyan mühimmatlar Donanma için son derece önemli" dedi.
Del Toro, "Şu anda bir noktada yenilenmesi gereken 1 milyar dolara yakın mühimmatımız var. Dolayısıyla ek bütçede öngörülen 2 milyar doların üzerindeki kaynak, Donanmamız ve Deniz Piyadelerimiz için bu mühimmatları ikmal edebilmek ve son altı buçuk aydır sahip olduğumuz savunma tedbirlerini sağlamaya devam edebilmek açısından son derece kritik” ifadelerini kullandı.

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