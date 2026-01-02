ABD ordusunun saldırılarında en az 8 kişi öldü

ABD ordusu Güney Amerika'da uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneleri hedef alan yeni saldırılar düzenledi.

ABD ordusu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlenen çok sayıda yeni saldırıda 8 kişinin öldüğünü açıkladı.

Böylece Eylül ayından bu yana devam eden saldırılarda ölü sayısı en az 115'e yükselmiş oldu.

Orta ve Güney Amerika'da faaliyet gösteren Amerikan kuvvetlerinden sorumlu olan ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilen iki ayrı saldırıyı duyurdu.

Açıklamada "Salı günü uluslararası sularda konvoy halinde seyahat eden üç narko-ticaret gemisinin hedef alındığı" belirtildi.

Saldırıların konumu netlik kazanmadı. Daha önceki saldırılar Karayipler'de ve Doğu Pasifik'te gerçekleştirilmişti.

SOUTHCOM birkaç saat sonra, Çarşamba günü iki gemiye daha düzenlenen ve 5 kişinin ölümüne neden olan yeni saldırılarla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. Saldırıların nerede gerçekleştiği yine belirtilmedi.

Eylül ayından bu yana ABD ordusu, ABD'ye uyuşturucu kaçırmak için kullanıldığını söylediği teknelere yönelik 30'dan fazla saldırı gerçekleştirdi. Ancak hedef alınan teknelerin kaçakçılığa karıştığına dair herhangi bir somut kanıt sunulmadı.

Uluslararası hukuk uzmanları ve insan hakları grupları bu saldırıların ABD için acil bir tehdit oluşturmayan sivilleri hedef aldığı için yargısız infaz anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Mepa News