ABD ordusunun iki numarası Kim Jong-un'un nerede olduğunu açıkladı

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların uluslararası kamuoyuna düşmesinin ardından sessizliğini koruyan Kuzey Kore basını, 'rutin' haberlerini sürdürdü. İddialara hiç değinmeyen basın, Kim'in eski açıklamalarını haberleştirdi ve daha önce çekilmiş fotoğraflarını kullandı. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ve resmi gazete Rodong Sinmun, olağan haberlerini vermeyi sürdürdü ancak liderlerinin sağlık durumuyla ve nerede olduğuyla ilgili bir bilgi vermedi.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin bir açıklama yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin bir soruya Hyten, "Kim Jong-un’un halen Kore nükleer kuvvetlerinin ve askeri gücünün başında olduğunu düşünüyorum. Bundan şüphe etmem için elimde bir sebep yok." yanıtını verdi.