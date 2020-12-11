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Dünya ABD ordusunda tecavüz ve cinayet
Dünya

ABD ordusunda tecavüz ve cinayet

Her yıl binlerce tecavüz vakasıyla sarsılan ABD ordusu, Fort Hood Üssüne ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:04:00 -
ABD ordusunda tecavüz ve cinayet

Kara Kuvvetlerine bağlı Teksas’taki Ford Hood üssünde bir askerin kendisine tecavüz edildiğini ihbar etmesi üzerine öldürülmesinin ardından açılan soruşturmada buradaki 14 askeri yetkili görevden alındı. Tecavüz ihbarı sonrası 20 yaşındaki kadın asker Vanessa Guillen’in öldürülmesine yönelik başlatılan soruşturmanın sonucuna ilişkin konuşan Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCharty, üsteki yönetimin cinsel taciz konusunda “büyük ihmalinin” söz konusu olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Üsteki kültür ve ortamın bu tür olaylara müsait olduğunun tespit edildiğini açıklayan McCharty, buradaki komutanların tacize müsamahakar davrandığının da bulgular arasında yer aldığına dikkati çekti.

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