ABD ordusuna para dayanmıyor Çin’e karşı fon arıyorlar

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın Pazartesi günü Kongre’ye teslim ettiği rapor, 2022-2027 yılları arasında bölgede olası tehditleri önlemek için kaynak taleplerini içeriyor. İlgili paranın 4,6 milyar doları ise gelecek yıl yapılması öngörülen harcamaların finansmanı için kullanılacak.

Defens News’in haberine göre geçen yılın teklifinden farklı olarak komutanlık; yeni füzeler, hava savunma sistemleri, radar sistemleri, istihbarat paylaşım merkezleri ve ikmal depolarının yanı sıra müttefikler ile bölgede müşterek tatbikatlar yapılmasını teklif etti.

Kongre’nin 2021 Ulusal Savunma ve Yetkilendirme Yasası ile Pasifik Caydırıcılık İnsiyatifi’ni (PDI) hayata geçirmesinin ardından Pentagon ilk kez PDI için talepte bulundu.

ABD bu fon ile bölgede kendi askeri gücünü tahkim ederken müttefiklerinin de kuvvetlenmesine destek olacak. Raporda 2022 yılı bütçesi için önceliğin, Çin’in seyir ve balistik füze sistemlerindeki avantajlarını gerekçe göstererek, 500 kilometreden uzun menzile sahip kara tabanlı füzelere verilmesi çağrısında bulunuldu.

ABD Hint-Pasifik Komutanı Philip Davidson ilk hedeflerinin Guam’da 2026 yılına kadar ABD vatandaşlarını ve birliklerini korumaya yardımcı olacak bir Aegis Ashore hava savunma füze sistemi kurmak olduğunu söyledi. Bu isteklerinin nedeni olarak adadaki mevcut hava savunma sisteminin Kuzey Kore’nin balistik füzelerine karşı etkili bir koruma için yetersiz kalacağını öne sürdü.

ABD’nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin de geçen ay Senato’da yaptığı konuşma sırasında, Pentagon’un yakın tarihli bir raporunu referans göstererek Çin'in 2050 yılına kadar ABD'ye bazı açılardan denk, bazı açılardan ise daha üstün askeri kapasiteye sahip olacağını ifade etti. Bu kapsamda Çin’in bölgedeki adımlarına ve yaklaşımlarına yanıt olarak, Hint-Pasifik’te PDI’nın ABD’nin tezlerini bölgede uygulayacak yararlı bir araç olabileceğini belirtti.