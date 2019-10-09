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ABD ordusu 'SDG' etiketi açarak YPG/PKK'ya desteğini gösterdi

ABD ordusu öncülüğündeki koalisyon, sosyal medyada "SDG" etiketi açarak, YPG/PKK'ya desteğini gösterdi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:55
ABD ordusu 'SDG' etiketi açarak YPG/PKK'ya desteğini gösterdi

ABD ordusu öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR), resmi Twitter hesabından "SDG" etiketi açtı.

SOJTFOIR, resmi Twitter hesabından "SDG" etiketi açarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına karşı, YPG/PKK'ya destek mesajı verdi.

Çok sayıda kullanıcı da koalisyonun paylaşımına yaptığı yorumlara, "TSK" etiketi koyarak tepki gösterdi.

Hesabın yaptığı paylaşımı daha sonra sildiği fark edildi.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti.

O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgüte, iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti.

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:55
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  2. ABD Ordusu Siber Komutanlığı
  3. SOJTFOIR
  4. Twitter
  5. DEAŞ
  6. Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR)
  7. YPG/PKK
  8. SDG
  9. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas
  10. TSK

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  • HaktanHaktan39 dk önce
    Amerikanın amacı gönderdiği silahları ve eğittiği teröristleri Türkiye’ye karşı denemek ama beter olacaklar İNŞALLLAH

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