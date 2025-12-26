ABD Ordusu Nijerya’da DEAŞ Hedeflerini Vurdu: Trump’tan Operasyon Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Nijerya’da DEAŞ hedeflerine yönelik stratejik bir askeri harekat icra ettiğini kamuoyuna bildirdi. Trump, operasyonun başkomutan sıfatıyla kendi talimatı doğrultusunda gerçekleştiğini ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından koordine edildiğini ifade etti.

"Uyarılar Dikkate Alınmadı"

Operasyonun gerekçesine dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütünün bölgedeki sivil halka ve özellikle Hristiyan azınlıklara yönelik şiddet eylemlerine dikkat çekti. Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce bu teröristleri, Hristiyanlara yönelik katliamları durdurmadıkları takdirde bunun bedelini ağır şekilde ödeyecekleri konusunda uyarmıştım. Bu gece o bedel ödendi."

Stratejik Hedefler Vuruldu

Savunma Bakanlığı'nın verilerine dayandırılan açıklamada, operasyon kapsamında belirlenen hedeflerin "kusursuz" bir şekilde imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Trump, radikal terörizmin yayılmasını engellemekte kararlı olduklarını belirterek, bölgedeki saldırıların devam etmesi durumunda askeri müdahalelerin süreceği mesajını verdi.

Nijerya hükümetinden veya yerel kaynaklardan operasyonun sahadaki sonuçlarına ve can kaybı sayısına ilişkin henüz resmi bir teyit gelmedi.