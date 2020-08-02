  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD ordusu kendi tankını vurdu

Amerikan Ordusuna ait M1A2 Abrams ana muharebe tankı, topçu çalışması sırasında kaza ile başka bir Abrams tankını vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:29:00 -
ABD ordusu kendi tankını vurdu

ABD Ordusu’na ait M1A2 Abrams Ana Muharebe Tankı, icra edilen eğitimler sırasında, kaza ile başka bir Abrams tankını vurdu.

Popularmechanics'in haberine göre, kaza 20 Temmuz tarihinde tank yeterlilik eğitim tatbikatı esnasında yaşandı. Olayda vurulan tankın mürettebat üyesi yaralandı. Aynı habere göre yaralanan askerin stabil durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hareketli hedeflere yönelik atış eğitimi kapsamında M1A2 Abrams tankından ateşlenen M1002 120mm’lik Çok Amaçlı Eğitim Mühimmatı, 2.6 kilometre uzaklıkta bulunan başka bir M1A2 tankına isabet etmesinin ardından ABD Ordusu, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

ABD ordusu yaşanan olayla ilgili soruşma tamamlanana kadar hiçbir açıklama yapılmayacağını da bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı