ABD ordusu kendi tankını vurdu

ABD Ordusu’na ait M1A2 Abrams Ana Muharebe Tankı, icra edilen eğitimler sırasında, kaza ile başka bir Abrams tankını vurdu.

Popularmechanics'in haberine göre, kaza 20 Temmuz tarihinde tank yeterlilik eğitim tatbikatı esnasında yaşandı. Olayda vurulan tankın mürettebat üyesi yaralandı. Aynı habere göre yaralanan askerin stabil durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hareketli hedeflere yönelik atış eğitimi kapsamında M1A2 Abrams tankından ateşlenen M1002 120mm’lik Çok Amaçlı Eğitim Mühimmatı, 2.6 kilometre uzaklıkta bulunan başka bir M1A2 tankına isabet etmesinin ardından ABD Ordusu, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

ABD ordusu yaşanan olayla ilgili soruşma tamamlanana kadar hiçbir açıklama yapılmayacağını da bildirdi.