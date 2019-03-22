ABD Ordusu: Afganistan'da 2 askerimiz öldürüldü

ABD ordusu Afganistan'da iki askerlerinin öldüğünü açıkladı.

Mepa News'in haberine göre, açıklamada askerlerin isimleri, nerede ve hangi koşullarda öldükleri belirtilmedi.

Bu kayıplarla birlikte ABD'nin bu yıl Afganistan'daki asker kaybı resmi rakamlara göre 4'e yükselmiş oldu. 13 Ocak'ta ülkenin kuzeyindeki Badgis'te, 22 Ocak'ta güney kesimde yer alan Uruzgan'da birer ABD askeri öldürülmüştü.

ABD, resmi rakamlara göre 2018 yılında 22 Mart tarihine kadar Afganistan'a yalnız 1 askerini kaybetmişti. Bu yılın aynı döneminde ülkedeki ABD güçlerinin asker kaybı 4'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 14 bin ABD askeri bulunuyor.