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Dünya ABD o ülkede varlığını artıracak
Dünya

ABD o ülkede varlığını artıracak

Pasifik Okyanusu'nda önemli bir konuma sahip olan Avusturya'da ABD askeri varlığı artacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 04:21:00 -
ABD o ülkede varlığını artıracak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan ordusunun Avusturalya’daki askeri varlığını artıracaklarını açıkladı.

Austin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile dörtlü istişare toplantısından sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülkenin kuvvet konuşlanması dahil olmak üzere savunma işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştıklarını belirten Austin, “Bugünkü görüşmeler üzerine, ABD kuvvetlerinin Avustralya'daki dönüşümlü varlığını artıracağız. Bu, bombardıman uçakları görev grupları, ABD Deniz ve Kara Kuvvetlerinin kabiliyetleri de dahil lojistik ve sürdürülebilirlik işbirliğimizi de genişletecek. Birlikte çalışabilirliğimizi derinleştirecek.” dedi.

İki ülkenin gelecek yıllarda savunma sanayisi üslerini daha da entegre etmenin yollarına bakacağını dile getiren Austin, Japonya’yı da Avustralya'daki konuşlanma girişimine katılmaya davet edeceklerini söyledi.

Austin, Avustralya’ya yapılacak askeri yığınağın detaylarının daha sonra iki ordu arasında netleştirileceğini ifade etti.

Avustralya Savunma Bakanı Marles de Japonya’nın, ülkelerindeki askeri faaliyetlere ve tatbikatlara katıldığını görmek istediklerini belirtti.

Marles, “Bu hafta ilerleyen günlerde, Dışişleri Bakanı ve ben, Japonya ile 2+2 görüşmemizi yürütmek üzere Tokyo'da olacağız. Bugünkü toplantının harika bir sonucu olarak, bu hafta sonunda Japonya'ya, Avustralya ve ABD ile tatbikatlara katılma davetiyle gidebiliriz.” dedi.

İki ülke arasında daha sorunsuz bir savunma sanayisi üssü oluşturmak için adımlar attıklarını anlatan Marles, askeri yeteneklerini ve yeni teknolojileri geliştirmek için iki ülkenin yakın çalışması gerektiğini belirtti. Marles, bunun için iki ülkenin bazı düzenlemelerinin engel teşkil ettiğini ve bunu ortadan kaldırmak için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Blinken ise Avustralya, İngiltere ve ABD’nin ortak üreteceği nükleer denizaltı için verdikleri taahhütleri en kısa zamanda yerine getirmeye uğraşacaklarını belirterek, “Ayrıca teknolojik üstünlüğümüzü korumak üzere, ileriye dönük güvenliğimize yardımcı olacak şekilde siber ve yapay zeka da dahil kuantum teknolojileri için bir dizi başka kilit alanda da işbirliğimizi derinleştiriyoruz.” diye konuştu.

Bakan Blinken ayrıca Çin’in ekonomik baskı yoluyla diğer ülkeleri sindirme girişimlerine karşı Avustralya’nın yanında olduklarını dile getirdi.

ABD’de kamuoyunda Ukrayna’ya verilen desteğin anketlerde düştüğü yönündeki soru üzerine Blinken, “Birincisi, anketlere göre politika yapmıyoruz. ABD'nin çıkarlarına dayalı bir politika izliyoruz ve ABD'nin çıkarları açıkça Ukrayna'nın Rusya'nın bu saldırısına karşı kendisini savunmasına destek ve yardımı öngörüyor.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Rusya toprakları içinde Rus hava üslerini vurmasına ilişkin soruya ise Blinken, "bu saldırıyı desteklemedikleri" yanıtını verdi.

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