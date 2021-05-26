ABD, nükleer silahları için servet harcayacak!

Amerikan Kongresi Bütçe Ofisi, ABD Savunma ve Enerji Bakanlığı'nın 10 yıllık nükleer silah maliyetine ilişkin bir rapor hazırladı.

634 milyar dolar harcanacak

Raporda, "Kongre Bütçe Ofisi, şubat 2020'de sunulan Savunma Bakanlığının (Pentagon) ve Enerji Bakanlığının 2021 mali yılı bütçe taleplerinde 2021-2030 döneminde nükleer kuvvetler için yapılan planların yılda ortalama 60 milyar doların biraz üzerinde 634 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bu miktarın yaklaşık üçte ikisinin Pentagon bütçesi kapsamında yapılan harcamalar olduğu belirtilen raporda, en büyük harcamanın balistik füze denizaltıları ve kıtalararası balistik füzelere yapılacağı vurgulandı.

Raporda, Enerji Bakanlığı bütçesinde ise nükleer kuvvetler için önemli harcama kalemlerinin silah laboratuvarı ve destek faaliyetleri olacağı kaydedildi.

Tahmin edilenden yüzde 28 daha yüksek

Bir önceki rapora ilişkin ise "Son 10 yıllık toplam nükleer harcamaları, Ofisin 2019-2028 dönemi için yaptığı 494 milyar dolarlık tahminden yüzde 28 daha yüksek." ifadesi dikkat çekti.

Gelecek 10 yılda beklenen 140 milyar dolarlık artışın yaklaşık yüzde 49'unun, "şimdi yapılan tahminin kapsadığı 10 yıllık sürenin 2019 tahmininin kapsadığı süreden iki yıl sonra başlaması ve bitmesi nedeniyle ortaya çıktığı" belirtilen raporda, ayrıca 2028-2030 arasındaki ekonomi genelinde beklenen enflasyonu da yansıttığı ifade edildi.

Raporda, beklenen 140 milyar dolarlık artışın yaklaşık yüzde 36'sının ise 2021'den 2028'e kadar gerçekleşmesi öngörülen nükleer harcamaları kapsadığı vurgulanırken, esas olarak Enerji ve Savunma Bakanlığının modernizasyon planlarının bu kısımdaki artışta önemli rol oynayacağı kaydedildi.