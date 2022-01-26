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Dünya ABD nükleer bomba atmıştı! O ülkede ABD'yi dost görenlerin oranı yüzde 88!
Dünya

ABD nükleer bomba atmıştı! O ülkede ABD'yi dost görenlerin oranı yüzde 88!

ABD'nin atom bombalarıyla yerle bir ettiği Japonya'da yapılan ankete göre ABD'yi "dost görenlerin" oranı yüzde 88 ile en yüksek seviyeye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 10:08:00 -
ABD nükleer bomba atmıştı! O ülkede ABD'yi dost görenlerin oranı yüzde 88!

Japonya Kabine Ofisi, halkın ABD ile komşu ülkelere bakışını sorgulamak üzere 3 bin yetişkinle düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ABD'yi "dost görenlerin" oranı, geçen yılki ankete kıyasla 4,5 puan artışla yüzde 88,5'e çıktı ve bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Ankette Japonya-Çin ilişkilerine yönelik soruya ise katılımcıların yüzde 85,2'si "iyi değil" şeklinde cevaplandırdı. Geçen yıl bu oran yüzde 81,8 olmuştu.

"İttifak Biden'ın iş birliğiyle güçlendi"

Kyodo ajansına göre Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, anketin "Japonya-ABD ilişkilerini" yansıttığını belirterek, "İkili ittifakın, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi iş birliğiyle birçok alanda güçlendiğini" söyledi.

Bakanlık yetkilisi, komşu Çin ile ilişkilere yönelik ortaya çıkan sonucu "öne çıkan bazı sorunların Japon halkının dikkatini çektiğinin göstergesi" olarak değerlendirdi.

Ankette, Japonya'nın diğer komşusu Güney Kore'yi "dost hissetmeyenlerin" oranı ise 2,1 puan düşüşle yüzde 62,4 olarak kayda geçti.

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Yorumlar

Ömer FD

Bizde de durum çok farklı değil, bir dönem Amerika dostumuz diyoruz bir dönem Rusya. Sonuçta ikisi de dostumuz değil!
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