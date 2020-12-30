ABD, 'Ninja füzesi' ile İdlib'i vurdu!
ABD savaş uçaklarının İdlib'in kuzey kırsalındaki Salkin'de bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
ABD savaş uçaklarının İdlib'in kuzey kırsalındaki Salkin'de bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre ABD'ye ait savaş uçakları bugün Salkin yerleşimi yakınlarında bir aracı vurdu.
Söz konusu aracın "Ninja füzesi" olarak da anılan bıçaklı mühimmat R9X ile vurulduğu ifade edildi.
Saldırıda küçük bir kamyonetin vurulduğu ifade edilirken, ölü ve yaralı olmadığı öne sürüldü.
ABD'ye ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) geçmiş dönemde de Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde insansız hava araçlarıyla özel hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.
Söz konusu saldırılarda El Kaide'nin Suriye'deki yapılanmasına mensup üst düzey isimlerin hedef alındığı ifade ediliyordu.
Kaynak: Mepa News