ABD Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya devam ediyor LGBT terörüne bir destek daha! ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda skandal görüntü

ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirleme çalışmalarına devam ediyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.

Küresel güçler tarafından normalleştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT terörü sürüyor. Sağlıklı bir aile yapısını tehdit eden LGBT sapkınlığının destekçisi ABD, İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından bir skandala imza attı.

İSTANBUL'DA SKANDAL GÖRÜNTÜ

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, LGBT terörünü simgeleyen bayrakları binaya astı. LGBT sapkınlığına açıkça destek veren ABD'liler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.



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ABD'DEN LGBT TERÖRÜNE TAM DESTEK

LGBT terörünü insan hakları ve temel özgürlük gibi sözlerle tanımlayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sapkın akıma verdikleri desteğin süreceğini kaydetti.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA DA ASMIŞLARDI

Öte yandan, ABD'nin Ankara'da bulunan Büyükelçilik binasına da LGBT bayrağı asılmış ve o görüntülere tepki yağmıştı.