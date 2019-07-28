ABD Milli İstihbarat Direktörünün görevinden ayrılacağı iddiası Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşamayan Milli İstihbarat Direktörü Dan Coats’un görevinden ayrılmasının beklendiğini ileri sürdü.

Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşamayan Milli İstihbarat Direktörü Dan Coats’un görevinden ayrılmasının beklendiğini ileri sürdü.

The New York Times gazetesi, ABD Milli İstihbarat Direktörü Dan Coats’un ABD Başkanı Donald Trump’la görüş ayrılığı yaşadığı için görevi bırakacağını iddia etti. Gazete, ABD Başkanı Trump’ın boşalan koltuğa Cumhuriyetçi Parti’nin Teksas milletvekili John Ratcliffe’i getirmek istediğini ileri sürdü.

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