ABD menşeili firmalara ruhsat verilmeyecek

Keçiören Belediyesi de Türkiye’ye karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, Belediye Meclisince aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

'TL'YE SAHİP ÇIK' ÇAĞRISI



Ayrıca Türk Lirası üzerinden başlatılan ekonomik saldırıya karşı Belediye tarafından tüm ilçe Türk bayrağı görselli “milli paramız milli davamız” yazılı billboardlarla donatılarak, vatandaşlara dövizini bozdurarak Türk Lirasına sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Vatandaşların duyarlılığı ve devletin kararlılığı da bir kez daha göstermiştir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, ülke ekonomisinin dinamikleri güçlendirilmeye devam edecektir.

Belediye tarafından yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ederken, ülkemizin asla boyun eğmeyeceğini, teslim olmayacağını ve ekonomik savaşı kaybetmeyeceğini de bir kez daha ilan ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”