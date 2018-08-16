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ABD menşeili firmalara ruhsat verilmeyecek

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, ABD'nin ekonomik darbe girişimine karşı belediye meclisinde aldığı kararla MC Donalds, Burger King ve Starbucks gibi ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmeyecek.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:32
ABD menşeili firmalara ruhsat verilmeyecek

Keçiören Belediyesi de Türkiye’ye karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, Belediye Meclisince aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

'TL'YE SAHİP ÇIK' ÇAĞRISI

 Ayrıca Türk Lirası üzerinden başlatılan ekonomik saldırıya karşı Belediye tarafından tüm ilçe Türk bayrağı görselli “milli paramız milli davamız” yazılı billboardlarla donatılarak, vatandaşlara dövizini bozdurarak Türk Lirasına sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Vatandaşların duyarlılığı ve devletin kararlılığı da bir kez daha göstermiştir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, ülke ekonomisinin dinamikleri güçlendirilmeye devam edecektir.

Belediye tarafından yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ederken, ülkemizin asla boyun eğmeyeceğini, teslim olmayacağını ve ekonomik savaşı kaybetmeyeceğini de bir kez daha ilan ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:32
  1. mcdonalds
  2. keçiören

YORUM YAZ

  • cemcem1 sa önce
    bunlar ucuz kahramanlık işleri. hem yatırımcı gelsin diye oranı buranı yırtacaksın hem de gelen adama ruhsat vermeyeceksin. müstehaksınız
  • saddisaddi1 sa önce
    BURALARA GİDENLER İNŞAALLAH İSHALDEN GEB.........
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    BU UYDURUK GIDALAR SAĞLIĞIMIZA ZATEN ZARARLI. KENDİ GIDALARIMIZI TÜKETELİM.
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU1 sa önce
    İşte bu çok güzel İnşallah böyle devam eder..Gençlerimizi ruhumuzu,Ahlakımızı,bozan bu kuruluşlar,Hepsi Siyonist kuruluşlar.Pazar demek Siyonist deme,Bunlar kanımızı sömürüyorlar çok geç kaldık.YETER ARTIK YETEEEEEEER..
  • ihsihs1 sa önce
    Ülkesini, vatanını seven yerli malından başkasını kullanmaz, yerli olmayan müessesede işi olmaz.
  • tahahaksevertahahaksever39 dk önce
    Bu firmalardan hala tıksırıncaya kadar yiyenler var... biraz onur dik duruş olur insanda... umrunda değil bir kısmının... mümkün olduğunda yerli tercih edelim. ekmek arası peynir, kavurma yiyelim, döner yiyelim...
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    keşke "ruhsat yok" değilde, KAPATIYORLAR HİÇ İLGİ YOK olsaydı...dereler akar, sular durulur. ruhsatlar alınır...biz onların içeceklerini içip batılaşırken onlar cukkaları doldurur ve sermayemizi yurt dışına çıkararlar...
  • hmzhmz1 sa önce
    inşallah aynısını diğer şehirlere de istiyoruz. Belki İzmir büyük şehir belediyesi yapamaya bilir çünkü onlar çok ilerici hatta aşırı :))
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